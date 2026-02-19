安德魯被捕｜性侵案女事主遺屬感謝警方：心靈終得寬慰

因捲入美國已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案而被褫奪英國王子頭銜的安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），2月19日因涉公職人員行為不當被捕。2015年公開指控遭安德魯性侵、去年自殺身亡的朱弗雷（Virginia Giuffre）家屬發表聲明感謝警方，稱事件證明沒有人能凌駕於法律，令他們感到安慰。



朱弗雷的家人在聲明中表示，安德魯被捕的消息反映沒有人能凌駕於法律，包括王室，感謝警方進行調查及拘捕，稱「我們破碎的心得到了安慰。」

朱弗雷稱曾經三度被迫與安德魯王子發生性關係，她表示對方「應該知道自己做過甚麼」，認為他需要坦白交代。（Reuters）

聲明還指：「他（安德魯）從來不是什麼王子。朱弗雷所做的一切，是為了世界各地的倖存者。」

朱弗雷生前指控自己在17歲時被愛潑斯坦販賣到英國，並與安德魯發生性關係。安德魯多年來一直強烈否認相關指控。朱弗雷於去年四月自殺身亡。