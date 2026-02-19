安德魯被捕｜查理斯三世據報事前不知情　稱將全力支持調查

因捲入美國已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案而被褫奪英國王子頭銜的安德魯，2月19日因涉公職人員行為不當被捕，英王查理斯三世（King Charles III）發布聲明稱對事件感到極為擔憂，表示會全力支持調查。



據英國天空新聞網，儘管英國法院名義上以王室之名運作，但據悉英王查理斯三世和白金漢宮都未提前被告知安德魯被捕的消息。

以下為查理斯三世發布的聲明全文：

「我獲悉安德魯涉嫌在擔任公職期間行為失當，對此深感憂慮（deepest concern）。

接下來，相關部門將按既定機制，以全面、公平且嚴謹的程序展開調查。

正如我先前所言，我們將全力支持並配合當局的所有調查工作。

英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），2026年2月2日攝於英國溫莎（Reuters）

讓我明確聲明：法律須按其既定程序運作（the law must take its course），在此期間，我不宜再就此事作進一步評論。

與此同時，我和家人將一如既往，繼續克盡厥職，為公眾服務。

查理斯 R（Charles R）」

就在安德魯被捕消息傳出數小時後，王后卡米拉（Camilla）抵達西敏寺，準備出席一場音樂會。查理斯三世亦預定將於同日稍晚參加一場活動，尚不清楚他會否如期出席。