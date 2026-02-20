福岡圖書館持刀傷人案3傷　疑犯稱不認識傷者　中方再發安全提醒

日本福岡市圖書館2月19日晚發生造成3人受傷的持刀傷人案，據日媒指，61歲疑犯被捕後稱與3名傷者並不認識。中國駐福岡總領事館2月20日再發出提醒，呼籲領區中國公民注意人身安全。



中國駐福岡總領事館指，據日本方面消息，2月19日晚福岡市某圖書館內發生一宗持刀殺人未遂事件，導致3人受傷送醫，其中1名男性傷勢嚴重，嫌犯已被抓獲。

總領事館再次提醒領區中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。

圖為福岡市綜合圖書館外貌。（福岡市綜合圖書館網站圖片）

綜合日本媒體報道，事發於19日晚上約7時多，61歲疑犯吉井辰夫從圖書館洗手間出來後，先刺傷附近一名男子腹部，然後走到前門，割傷一名女子的頸部，隨後保安成功制服疑犯，但也因此手部受傷。

兩名男傷者分別70多歲及80多歲，女傷者則50多歲。

疑兇當場被捕，據《讀賣新聞》報道， 他稱與3名傷者並不認識，警方正分析犯案動機。圖書館官方網頁公布，2月20日將臨時關閉。