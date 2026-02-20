福岡圖書館持刀傷人案3傷 疑犯稱不認識傷者 中方再發安全提醒
撰文：成依華
出版：更新：
日本福岡市圖書館2月19日晚發生造成3人受傷的持刀傷人案，據日媒指，61歲疑犯被捕後稱與3名傷者並不認識。中國駐福岡總領事館2月20日再發出提醒，呼籲領區中國公民注意人身安全。
中國駐福岡總領事館指，據日本方面消息，2月19日晚福岡市某圖書館內發生一宗持刀殺人未遂事件，導致3人受傷送醫，其中1名男性傷勢嚴重，嫌犯已被抓獲。
總領事館再次提醒領區中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。
綜合日本媒體報道，事發於19日晚上約7時多，61歲疑犯吉井辰夫從圖書館洗手間出來後，先刺傷附近一名男子腹部，然後走到前門，割傷一名女子的頸部，隨後保安成功制服疑犯，但也因此手部受傷。
兩名男傷者分別70多歲及80多歲，女傷者則50多歲。
疑兇當場被捕，據《讀賣新聞》報道， 他稱與3名傷者並不認識，警方正分析犯案動機。圖書館官方網頁公布，2月20日將臨時關閉。
大阪道頓堀1死2傷持刀襲擊案 中國使館再提醒公民避免赴日日本大阪道頓堀發生持刀傷人案1死2傷 疑兇落網日本千葉34歲中國男持刀傷人案 警方：疑犯與女傷者曾有感情關係日本靜岡工廠傷人案 傷者均與疑犯素不相識 或為無差別攻擊日本東京新宿高田馬場深夜街頭斬人 外籍男客疑刺傷美容師後逃逸