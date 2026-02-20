安德魯成英近代首位被捕王室家族成員　上次君王手足被捕是16世紀

捲入美國淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案件的英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）2月19日因涉公職人員行為不當被捕，據英媒指，他成為英國近代首位被捕的王室家族成員，專家指，上一次有英國君王的兄弟姊妹被執法部門拘捕已是472年前。



2004年9月8日，美國億萬富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，左）與大量知名人士關係密切，包括政界人士、演員和學者。愛潑斯坦曾因與未成年女性發生性關係而被定罪。（Getty）2025年4月20日，英國溫莎堡，前約克公爵安德魯出席傳統的復活節週日晨禱儀式。（Getty）

英媒Metro指，安德魯成為英國近代史第一位被捕的王室家族成員。在捲入愛潑斯坦案後，如今他已失去王子頭銜及爵位，但仍保留王室第8繼承順位，繼承順位若要調整須經國會審議。

研究王室的專家Alastair Bruce向英國天空新聞指，上一次英國在任君王的兄弟姊妹被拘捕已是1554年的事，該人就是伊利沙白·都鐸（Elizabeth Tudor），也即是後來著名的黃金時代女王伊利沙伯一世（Elizabeth I）。

1554年，當時年約21歲的公主伊利沙白·都鐸尚未成為女王，其同父異母姊姊瑪麗一世（Mary I，又稱血腥瑪麗）正執政，伊利沙白·都鐸因被指參與一個試圖阻止瑪麗一世與西班牙王儲結婚的陰謀而被捕，她最終獲釋，在姊姊死後繼位。

伊利沙伯一世（Elizabeth I）少女時期的畫像，當時名叫伊利沙白·都鐸（Elizabeth Tudor）（wikimedia commons）

專家Alastair Bruce指「我想這讓人感受到它（王室家族成員被捕）與君主制的距離有多麼遙遠…… 對國王來說，面對這一切必定是痛苦的…… 畢竟警方最終都是以他的名義去行事，如今他的兄弟（安德魯）卻成為司法程序的對象。」

安妮公主20多年前因寵物捲官非

至於上次有王室成員捲入官非，則是20多年前的2002年，安妮公主（Princess Anne）因其飼養的鬥牛犬在溫莎公園攻擊2名男孩，因而遭檢控，最終罰款500英鎊，並要賠償及接受養犬訓練。