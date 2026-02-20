安德魯被捕｜民眾不感意外　英媒頭版登照諷：他開始汗顏了

美國淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案件影響席捲英國，前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）2月19日因涉嫌公職人員行為不當一度被捕，其後准獲釋候查。他離開時表情一臉驚恐的照片，登上全球各大媒體的頭版，其中有英媒更配以「他開始汗顏了」（Now he’s sweating）的標題，諷刺他曾以「不會流汗」的理由反駁性侵指控。至於英國民眾，部份人受訪時稱對安德魯被捕不感意外，直言「如果他做了（犯下罪行），他就需承擔後果」。



安德魯周四離開警局後不久，被拍到神情惶恐地坐在汽車後座上。這張由路透社拍攝的照片，迅速佔據了各大英媒報紙的頭版。

圖為2026年2月19日，英王查理斯三世（King Charles III）的胞弟、前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）在接受問話後離開警察局。（Reuters）

英媒怎麼看？

在《太陽報》（The Sun's）的頭版，安德魯的照片被貼在標題「他開始汗顏了」的後面以作諷刺。

美國女子朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre）生前曾指控安德魯性侵，稱愛潑斯坦於2001年帶她到倫敦，與安德魯王子在夜店跳舞，而對方不停流汗；安德魯卻以他當時患上「不會流汗」的怪病，作為自己未曾見過朱弗雷的證據。

其他英媒則聚焦英國皇室的表態以及困境。《每日郵報》（The Daily Mail）的頭版使用了簡短大字標題「殞落」（Downfall），並在小標題提寫道「他被捕使現代君主制陷入了最嚴重危機」。《衛報》、《地鐵報》等媒體的頭條標題，則包括強調英王表示法律必須得到執行，將全力支持調查的言論。

有民眾認同究責

儘管安德魯被捕事出突然後，有民眾受訪時卻表示不感意外。有英國民眾在白金漢宮外接受美媒採訪時，稱他對逮捕行動完成不感意外。

另有有英國民眾坦言：「我覺得這一天終於要來了......我覺得這是件好事」她強調，英國君主制對英國及其傳統意義重大，但這不應成為任何不當行為的藉口。

英國反君主制組織：王室有大麻煩了

英國反君主制組織「共和國」（Republic）負責人史密斯（Graham Smith）也在社交媒體上對事件表態，稱英國皇室正處於非常嚴重的麻煩之中。

不過，部份英國民眾似乎較謹慎，無意隨意下判斷。一名58歲的英國民眾告訴法媒：「很多人都有自己的看法，但在法庭上證明某件事之前，妄下判斷並不公平。」