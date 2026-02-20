安德魯被捕｜首位已知愛潑斯坦舉報者：這只是問責與正義的開始

英王查理斯三世的弟弟、因捲入愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案而被褫奪英國王子頭銜的安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），2月19日因涉公職人員行為不當被捕。最早向執法部門舉報愛潑斯坦的倖存者之一法默（Maria Farmer）事後發表聲明稱，這只是問責與正義的開始。



法默稱，安德魯的被捕是性侵案女事主朱弗雷（Virginia Giuffre）帶來的問責與正義，而這僅僅只是開始。法默形容，朱弗雷是「一位深愛女兒、甚至與地球上最有權勢的人抗爭來保護女兒的年輕母親」。

她稱：「她為每個人的女兒都這麼做。現在讓我們要求推倒權力和腐敗的多米諾骨牌。」

11月18日，美國華盛頓，愛潑斯坦案倖存者安妮（Annie Farmer）於國會大廈外舉行新聞發布會，其間展示一張她與姐姐法默（Maria Farmer）年輕時的合照。（Getty）

身為畫家的法默曾擔任愛潑斯坦的藝術顧問，她於1996年向紐約警方及聯邦調查局（FBI）報案，指控愛潑斯坦對她及其當時年僅16歲的妹妹安妮（Annie Farmer）進行性侵，是目前已知最早向執法部門舉報愛潑斯坦的人。

愛潑斯坦案中最知名的受害者之一朱弗雷則在2015年公開指控自己在17歲時被愛潑斯坦販賣到英國，被迫與當時的安德魯王子發生性關係，安德魯多年來一直強烈否認。她對安德魯提起的民事訴訟於2022年達成庭外和解，案件沒有正式審訊判決。​2025年4月，朱弗雷在澳洲家中自殺身亡，終年41歲。