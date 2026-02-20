安德魯被捕｜罪行最高或判囚終身　起訴須滿足4項條件｜新聞背後

英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）2月19日因愛潑斯坦案涉嫌公職人員行為不當被捕。他在警署接受查問約12小時後，當晚獲准離開警署，他離開時更被人拍到表情一臉驚恐。外媒報道，相關罪行一經定罪最重將判囚終身，惟起訴須滿足4項條件。



公職人員行為不當是什麼罪行？

英國廣播公司（BBC）報道，公職人員行為行為不當罪行是指公職人員在無合理理由或正當理由下，故意疏忽履行職責或故意瀆職，以致於濫用公眾對其的信任。這本質上歸結為一項指控：即某人代表英國公眾執行職務時，明知行為不當卻仍犯下嚴重過失。

英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），2026年2月2日攝於英國溫莎（Reuters）

路透社引述已公開文件中的電子郵件報道，安德魯2010年向愛潑斯坦發送英國官方貿易文件，把自己在擔任政府特使期間獲得的資訊傳遞給愛潑斯坦。

在美國最新公布的一批文件中包含的電子郵件顯示，安德魯顯然曾向愛潑斯坦轉發有關越南、新加坡等國的報告，這些報告是因安德魯是英國政府特使的身份出訪才被發送給他。根據規定，政府代表不得向他人分享機密或商業文件。

安德魯被捕後接着會發生什麼？

警方在調查過程中必須聚焦於四項條件或關鍵因素，以便檢方後續決定是否提起訴訟。

第一，警方須確認調查對象是否屬「公職人員」，且涉案事件屬於其職責範圍；第二，須有證據顯示當事人「蓄意」疏忽職守或以其他方式故意失職；第三，相關行為是否嚴重到構成「濫用公眾信任」程度；第四，若證據通過上述三項檢驗，警方還須審查被調查人的行為是否「缺乏合理辯解或正當理由」。

最終，皇家檢控署和泰晤士河谷警方必須決定是否以公職人員行為不當的罪名起訴安德魯，而這可能需要數週時間才能做出任何實質決定。

查理斯三世對逮捕行動表態

查理斯三世（King Charles III）在其兄弟被捕後，發布聲明稱，「我獲悉安德魯涉嫌在擔任公職期間行為失當，對此深感憂慮。接下來，相關部門將按既定機制，以全面、公平且嚴謹的程序展開調查。正如我先前所言，我們將全力支持並配合當局的所有調查工作。」

2012年6月5日，英國約克公爵安德魯王子（Prince Andrews）和威爾斯親王查理斯王子（Prince Charles）出席在倫敦聖保羅大教堂舉行的感恩禮拜，慶祝英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）登基60週年。（Getty）

查理斯三世亦稱，「讓我明確聲明：法律須按其既定程序運作，在此期間，我不宜再就此事作進一步評論。與此同時，我和家人將一如既往，繼續克盡厥職，為公眾服務。」