高市早苗稱中國脅迫行為加劇　擬修3大安保文件、放寬軍售限制

日本首相高市早苗在2月18日（周三）眾議院全體會議的首相指名選舉成功連任。她於周五在國會發表當選後的首次演講，期間警告中國日益加劇的「脅迫」行為，並承諾將全面改革國防戰略、放寬軍事出口限制，以及加強關鍵供應鏈。



路透社報道，高市早苗在演說中講述中國日益擴大的軍事活動、其與俄羅斯日益緊密的安全聯繫，以及朝鮮不斷增強的核導彈能力，都表明「日本正面臨着二戰以來最嚴峻、最複雜的安全環境」。

圖為2026年2月18日，日本首相高市早苗出席國會特別會議。（Reuters）

她表示，政府今年將修訂三大核心安保文件，以制定新的防禦戰略，並將加快對軍火出口規則的審查，以擴大海外銷售並增強國防企業實力。

高市早苗已加速推動自2023年啟動的軍事擴張計劃，此舉預計在3月底前將日本的國防支出提高至GDP的2%，使其成為世界上軍費開支最高的國家之一。

日本首相高市早苗2026年2月18日在成功連任後會見傳媒（Pool via REUTERS）

除了安全問題，高市早苗還提議設立一個類似美國外國投資委員會（CFIUS）的日本機構，以審查敏感領域的海外投資，並表示將審查外國人購地的相關規定。