德國據報考慮添購逾35架美製F-35戰機　德方否認

路透社2月18日引述消息人士稱，德國正在考慮添購多架美國洛歇馬丁公司（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）製造的F-35戰機。政府發言人翌日否認消息，強調德國沒計劃、也未作出任何相關決定。



路透社報道引述一名消息人士稱，德國目前正進行磋商，或增購超過35架F-35戰機，遭德國政府發言人否認。洛歇馬丁亦表示，目前專注於生產德方在2022年訂購的首批35架戰機，並準備在今年內交付。

這張攝於2025年7月19日的設計圖片中，一部手機顯示了美國公司洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）的標誌，背後則是該公司當日的股市拆線圖表。（Getty）

此次增購傳聞正值德國與法國共同研發下一代戰機的計劃陷入困境。德國總理默茨（Friedrich Merz）日前曾公開質疑，在無人機日益普及下，投入巨資研發第六代有人駕駛戰機是否仍有意義。

倘購買F-35戰機消息屬實，德國或須以每架超過8000萬美元（約6.2億港元）價格進行採購，且進一步加深德方對美國軍事技術的依賴，可能削弱歐洲自主研發戰機的動力。