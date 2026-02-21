特朗普關稅案敗訴　稱退稅將引發漫長官司　商界促盡快回水過萬億

美國最高法院2月20日就總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅政策作出裁決，駁回他第二個總統任期推出的關稅政策。最高法院的大法官們以6比3的投票結果，維持下級法院的裁決，即特朗普引用1977年通過的《國際緊急經濟權力法》(IEEPA）開徵關稅超越其權限。特朗普其後表示，預計最高法院宣布其關稅無效的裁決將引發一場漫長的訴訟，爭論他的政府是否必須向企業支付鉅額退稅。有智庫估算，特朗普引用IEEPA徵收的關稅總額超過1,750億美元（約1.37萬億港元）。



綜合路透社與美媒的報道，最高法院的裁決並沒有明確表示聯邦政府可以保留已經從這些關稅中收取的資金，但也沒有明確提及退稅問題。

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的新聞發布會上發表講話，此前最高法院裁定特朗普在加徵關稅時超越其權限。 （Reuters）

當被記者問到特朗普政府是否要退回這些關稅稅款時，特朗普無奈地表示：「難道你不覺得他們（大法官們）應在判決裏加一句話，要麼保留這筆錢，要麼不保留嗎？他們根本沒提這件事。我們最終可能要為此打五年官司。」

據全球廣播商業新聞電視台（CNBC）報道，賓州大學華頓商學院預算模型應路透社要求估算出1,750億美元（（約1.37萬億港元）的退稅金額。該模型由賓州大學旗下一個無黨派背景的財政研究小組估算得出。

美國各行業團體對最高法院推翻特朗普總統關稅政策的裁決表示歡迎。

代表沃爾瑪（Walmart）、克羅格（Kroger）和好市多（Costco）等零售商的全國零售聯合會（National Retail Federation，NRF）表示，該裁決為「美國企業和製造商提供了急需的確定性」。

NRF負責政府關係的執行副總裁David French表示：「清晰一致的貿易政策對於經濟增長、創造就業機會以及為美國家庭帶來發展機會至關重要。」

美國鞋履業表示，這項裁決「在成本壓力巨大的時期提供了緩解」。

根據美國鞋類分銷商和零售商協會（Footwear Distributors and Retailers of America，FDRA）的數據，美國銷售的鞋類中有99%是進口的。

FDRA主席兼行政總裁Matt Priest表示：「通過取消這些廣泛的關稅，鞋業可以將數十億美元重新投入到創新、創造就業機會以及提高全美家庭的鞋類可負擔性方面。」

美國商會（US Chamber of Commerce）稱該裁決對企業和消費者來說都是好消息，並敦促相關部門進行退款。

美國商會執行副總裁兼首席政策官Neil Bradley表示：「迅速退還不合理的關稅對美國超過 20萬間小企業進口商來說意義重大，並將有助於支持今年更強勁的經濟增長。」