特朗普：正考慮有限度打擊伊朗　伊外長稱2至3日內完成協議草案

美國與伊朗緊張局勢不斷升溫之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，正考慮對伊朗進行有限的軍事打擊。伊朗外長同日表示，他預計將在本週核談判結束後數日內準備好反建議草案。



據路透社報道，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）2月20日接受美媒MS NOW採訪時表示，他的反建議草案可能在未來兩三天內準備就緒，供伊朗高層官員審閱，美伊雙方或將在大約一周內舉行更多會談。

2026年1月30日，土耳其伊斯坦堡，伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araqchi）與土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，不在圖中）會晤後出席記者會。（Reuters）

阿拉格齊指，假如美方向伊朗採取軍事行動將使達成協議的努力更加複雜。

特朗普19日向德黑蘭設定了10到15天的最後期限，要求伊朗達成協議，否則將面臨「非常糟糕的後果」。同時，美國正在中東進行2003年攻打伊拉克以來最大規模的軍事集結。

阿拉格齊並沒有具體說明伊朗何時會向總統特使威特科夫（Steve Witkoff）和特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）提交反建議草案，但他表示，他相信達成外交協議指日可待，並且「在很短的時間內」就能實現。

阿拉格齊在訪問中表示，在本週在日內瓦舉行的會談中，美國沒有要求伊朗完全停止濃縮鈾，伊朗也沒有提出暫停濃縮鈾。

阿拉格齊強調：「我們沒有提出任何暫停的提議，美方也沒有要求停止濃縮鈾，我們現在討論的是如何確保伊朗的核計劃，包括濃縮鈾，是和平的，並且永遠保持和平。」

他補充說，將採取在技術和政治上「建立信任的措施」，以確保核計劃保持和平，以此換取削減制裁的行動。

當被問到是否考慮對伊朗發動有限打擊以迫使其就核計劃達成協議時，特朗普20日在白宮告訴記者：「我可以說我正在考慮。」

2026年2月19日，美國佐治亞州（Georgia）羅馬市，總統特朗普（Donald Trump）訪問位於當地的庫薩鋼鐵公司。（Reuters）

兩名美方官員告訴路透社，美國針對伊朗的軍事計劃已進入後期階段，選項包括以個人為目標發動攻擊，甚至在特朗普下令的情況下，尋求促成伊朗的政權更迭。