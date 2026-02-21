特朗普關稅案敗訴　白宮餘下4法律「底牌」：其中一條從未被動用

美國最高法院2月20日裁定，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）開徵的大規模關稅措施不合法，意味着「對等關稅」等措施全數即時失效。美媒報道，特朗普倘欲繼續徵收廣泛關稅，就只能夠引用其他法律基礎，而他目前主要只剩下4個選項。



綜合美媒報道，特朗普可引用1962年的《貿易擴展法》「232條款」，針對特定產業加徵關稅。然而引述這條款前，商務部必須先展開調查，且無法完全複製「對等關稅」的廣泛性質。

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的記者會上發表講話。此前，最高法院裁定特朗普在徵收關稅時超越了他的權限。（Reuters）

特朗普也可引用1974年《貿易法》「301條款」，針對對美國實施不合理歧視性貿易政策的國家實施報復性關稅。不過，「301條款」同樣需事先經過調查且只能針對單一國，實施前更要先與目標國家進行談判，因此同樣無法取代「對等關稅」的效果。

《貿易法》的「第201條款」則允許總統在美國國際貿易委員會（USITC）認定進口激增對國內產業造成嚴重損害的情況下，實施包括關稅在內的臨時保障措施，但這需要委員會進行正式調查並作出損害認定。

史上未曾被動用的「底牌」

最後，特朗普還可以引用從未被歷任總統引用過的1930年《關稅法》「第338條款」，該法允總統在認定別國存在歧視性貿易行為，而該行為對美國造成獨特不利影響時，直接加徵最高可達50％的關稅，且不需要事先進行調查。

報道指，這條款或有可能複製「對等關稅」的效果，但這樣做或違反世界貿易組織（WTO）的條款，並招致受影響國家的強烈報復；另外，它也很可能面臨與IEEPA類似的法律爭議。

這張路透社於2025年4月10日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型、美國國旗及寫着「關稅」的標籤。（Reuters）

事實上，特朗普還有另一選項，即1974年《貿易法》「第122條款」，但他已於20日自揭「底牌」，引用該法向全球大部份進口產品徵收10%關稅。以該法為基礎的措拖有效期只有150天，再續期則需要國會同意。