特朗普關稅案敗訴或影響中美關係　專家：中方認為美國已陷劣勢

美國最高法院2月20推翻了總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對進口商品實施的大範圍關稅措施，其中包括部份針對中國的關稅。分析認為，這可能為本趨於穩定的中美關係帶來新的不確定性，加強中方認為美國已陷劣勢的想法。



路透社報道，一名白宮官員2月20日證實特朗普將於3月31日至4月2日訪問中國。但北京方面並未確認。外界原本預計這次中美領導人的會談將圍繞延長中美貿易休戰展開，以避免雙方進一步加徵關稅。然而，美國最高法院的裁決為近期趨於穩定的中美關係帶來新的不確定性。

這張攝於2026年2月20日的照片中，可以自見位於華盛頓特區的美國最高法院大樓，它的前方有一紅綠燈。（Reuters）

據美國法院的裁決，特朗普政府此前在《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）框架下，對中國輸美商品加徵20%關稅無效，這些關稅與芬太尼分銷及貿易失衡相關的「國家緊急狀態」掛鈎。不過，依據「301條款」和「232條款」等已立法貿易授權實施的其他對華關稅仍然有效。

目前尚不清楚特朗普將恢復其中多少關稅，但他已在記者會上表示，將對全球實施為期150天的10%新關稅。

華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）中國經濟問題專家甘思德（Scott Kennedy）指出，鑑於中方以切斷稀土供應作為反制關稅威脅達到了一定效果，特朗普在貿易戰中已處於「防守狀態」。此次關稅被推翻，可能在中方眼中坐實了特朗普的弱勢。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

甘思德表示，中方樂見雙邊關係朝着美國相對弱化的方向發展，並希望避免局勢再度升級。

中國原本考慮進一步增加對美國大豆的採購，但分析人士20日指出，在最高法院裁決之後，中國未必會再度大規模採購美國大豆。

不過，專家也指出，如果對其他國家的關稅降幅大於對北京的關稅，仍會讓中國感到有壓力。路透社引述彼得森國際經濟研究所高級研究員Martin Chorzempa表示，若對其他國家、尤其是東南亞國家的實際關稅稅率下降幅度大於對中國的降幅，美最高法院的裁決可能會間接加大北京面臨的壓力。

2021年10月7日，美國俄亥俄州（Ohio）迪爾菲爾德（Deerfield），收穫季節，大豆從轉運漏斗裝入貨車。（Reuters）

他表示：「與許多其他國家不同，對中國的大部份關稅有更為成熟、法律上也更具持久性的機制，因此其受影響程度可能反而小於其他國家。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

