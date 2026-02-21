特朗普關稅案敗訴　小企業原告稱心情如獲金牌　促政府還錢

美國最高法院周五（20日）裁定特朗普的緊急關稅令違憲。帶頭入稟挑戰政府的教育玩具商Learning Resources創辦人Rick Woldenberg對裁決表示欣慰，對自己「站在歷史正確的一邊」感到非常高興。



Woldenberg當日接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時表示，他認為特朗普政府根據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅是非法的，憲法明確規定課稅權屬於國會，總統不能以國家緊急狀態為名，將企業當作「自動提款機」。

Woldenberg稱：「我們被證明是對的。」他稱，這場訴訟「關乎我們國家如何就課稅作出決定」，令其成為值得投資、尊重法治的國家。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

政府早前回應判決時稱，迫使其退還目前估計已徵收的逾1750億美元費用會給政府造成負擔。Woldenberg嘲笑道：「他們很擅長從我們這裏拿錢，我覺得他們只需要退回去、把它送回來。」

另一位主要原告、小型葡萄酒進口及分銷商人Victor Owen Schwartz就對《華爾街日報》表示，判決出爐後他的心情彷彿「贏得金牌」一樣：「在很多層面上都是一種難以置信的感覺。」

Schwartz稱，特朗普政府的關稅政策令他減少了25%的庫存，業務收縮顯著，提起訴訟是為了小企業生存的「背水一戰」。