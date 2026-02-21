美駐以大使：以色列若取下整個中東　「完全沒問題」

美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）表示，以色列有聖經上的權利去取得中東大部分、甚至所有土地。



《衛報》2月20日報道，美國名嘴、霍士新聞前主持人卡爾森（Tucker Carlson）當天播出與赫卡比的訪問，期間引用聖經《創世記》的其中一段，內容提到上帝與猶太人祖先亞伯拉罕（Abraham）就應許之地立約 ， 「…已賜給你的後裔，從埃及河直到伯拉大河之地，就是基尼人、基尼洗人、甲摩尼人、赫人、比利洗人、利乏音人、亞摩利人、迦南人、革迦撒人、耶布斯人之地（"from the wadi of Egypt to the great river, the Euphrates – the land of the Kenites, Kenizzites, Kadmonites, Hittites, Perizzites, Rephaites, Amorites, Canaanites, Girgashites and Jebusites"）。

以色列國旗：2025年5月25日，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem，左）陪同美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee，右）抵達以色列特拉維夫的本-古里安國際機場。（Reuters）

卡爾森指出，這些地方在當代地理而言就基本上等於整個中東，黎凡特（Levant）包括以色列、約旦、敘利亞、黎巴嫩，而且大部分沙特阿拉伯及伊拉克都計算在內。

赫卡比回應稱，他不肯定範圍如此廣闊，但認為是大片土地，同時指以色列是上帝透過亞伯拉罕所賜給子民的土地，因此形容以色列代表着一群人、一個地方、一個目標。

對於卡爾森問到以色列是否有權擁有黎凡特，赫卡比表示，如果對方取得所有土地是「沒問題」。