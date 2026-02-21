哈馬斯據報秘密選新領導人　兩大熱門料定加沙和平方案走向

據英國廣播公司（BBC）及海灣國家媒體報道，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）正舉行秘密領導層選舉，以選出新任政治局主席。當選者將決定哈馬斯是否配合由美國總統特朗普（Donald Trump）提出的加沙和平方案，以及是否解除武裝。



綜合多間傳媒報道，選舉將先投票選出一個由50人組成的委員會，由該委員會敲定哈馬斯新領導人。加沙的哈馬斯成員目前已經完成投票，位於約旦河西岸、以色列監獄及海外地區的成員也將分階段投票。

2024年10月5日，卡塔爾首都多哈，哈馬斯前領導人梅沙爾（Khaled Meshaal ）接受路透社訪問時發表講話。（Reuters）

目前兩名熱門主席人選分別為立場與哈瑪斯原領導人辛瓦爾相近的哈亞（Khalil al-Hayya），雖屬強硬派但並非軍事派系成員，與伊朗關係密切。另一有力候選人馬沙爾（Khaled Meshaal）則是哈馬斯創始人之一，立場被視為相對靈活，與卡塔爾及土耳其等阿拉伯國家關係友好。

前以色列軍事情報上校Michael Milshtein表示，馬沙爾希望考慮與以色列達成政治和解而非承認，甚至與巴勒斯坦權力機構和解，並再次成為巴勒斯坦舞台上正式政治體系的一部分。

2023年11月21日，黎巴嫩貝魯特，哈馬斯官員哈亞（Khalil Al-Hayya，右）與哈姆丹（Osama Hamdan，左）出席記者會。（Reuters）

目前尚不清楚是否有其他重要候選人。由於以色列過去兩年多的軍事打擊已導致包括辛瓦爾（Yahya Sinwar）在內的多名核心領導人喪生，今次選舉在極度保密下舉行，防止以色列實施針對性暗殺。