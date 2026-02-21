特朗普關稅案：馬克龍稱權力制衡是好事　彭斯等共和黨人「慶祝」

美國最高法院2月20日裁定總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）開徵的大規模關稅措施不合法後，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）21日表示，權力制衡是好事。部份共和黨人也對法院判決表示贊同，前副總統彭斯（Mike Pence）形容是「美國人的勝利」。



圖為2026年2月13日，法國總統馬克龍在慕尼黑安全會議（MSC）上發表講話。（Reuters）

馬克龍在巴黎稱「有最高法院和法治並非壞事」，指「在民主國家，權力與權力制衡機制是好事」。

他又指，法國將考慮特朗普新徵收的10%「全球關稅」帶來的後果，該國將繼續出口其產品。

部份共和黨人「慶祝」

特朗普對法院裁決大感不滿，但有數位資深共和黨人也對判決表示贊同，特朗普首屆政府時的拍檔、美國前副總統彭斯在社交網站發文稱，6比3的裁決是美國人的勝利，美國憲法的三權分立原則得到維護。

2023年6月7日，美國前副總統彭斯 (Mike Pence) 抵達美國愛荷華州，出席競選活動。（路透社）

他又指「美國家庭和企業繳的是美國關稅，而不是外國關稅。有了這項裁決，美國家庭和企業終於可以鬆一口氣了。」

美國資深參議員、參議院前共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）指，最高法院重申幾個世紀以來一直屬於國會的權力，「利用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）繞過國會徵收關稅，這本身就史無前例，不僅是糟糕政策，更是違憲行為。」

圖為2024年11月19日，麥康奈爾（Mitch McConnell）與共和黨團舉行每週政策午餐會後會見記者。（Reuters）

美國共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）同樣稱， 最高法院駁回動用「緊急」權力徵稅的做法是捍衛憲法，「關稅是稅收，宣布徵收關稅的權力屬於國會。這不僅僅關乎本案。任何未來的政府，包括社會主義政府，都不能利用緊急權力繞過國會，以法令形式徵稅。」