特朗普關稅案敗訴　點名批2保守派大法官：他們是我任命的

美國最高法院2月20日裁定總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）開徵的大規模關稅措施不合法後，特朗普狠批6位多數派大法官是非常不愛國、背叛憲法，他之後更發文點名其中2位保守派大法官，指「他們是我頂著巨大阻力任命的」。美媒則指最高法院這次展現出其獨立性。



最高法院有9位大法官，他們2月20日以6比3的投票結果裁定有關結果，在6位多數派大法官中，包括3位保守派大法官，即首席大法官羅伯茨（John Roberts）、大法官

戈薩奇（Neil Gorsuch）與巴雷特（Amy Coney Barrett）。

特朗普20日批評6位推翻其關稅政策的多數派大法官是「國家的恥辱」，並且「非常不愛國，背叛憲法」。

他同日晚上再在社交網站發文，點名2名保守派大法官戈薩奇與巴雷特，「戈薩奇與巴雷特是我頂著巨大阻力任命的，今天發生的事無論人們喜歡與否，似乎在民主黨人身上從未發生過。他們幾乎每次都投票反對共和黨，卻從不反對自己，無論我們掌握的理據多麼充份。」

特朗普之後再談同樣支持推翻關稅政策的保守派首席大法官羅伯茨，「至少不是我任命羅伯茨，他帶頭允許那些多年來剝削我們的外國繼續做剝削的事，但我們不會容許這種情況發生。」

在今次裁決中，戈薩奇在判詞強調應尊重國會立法程序。

美媒：法院展現獨立性

《紐約時報》則指，這次最高法院展現其獨立性，自特朗普2025年初上任以來，最高法院有一系列判決有利特朗普政府，如在移民、跨性別軍人方面，這次關稅裁決是最高法院首次就特朗普第二任期內行政命令的合法性作實質裁決，首席大法官羅伯茨有力地展示其獨立性。