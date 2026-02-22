特朗普：上調新一輪全球關稅稅率至15%

美國最高法院2月20日裁定，認定總統特朗普（Donald Trump）2025年頒布的關稅政策違法並予以駁回。特朗普其後迅速宣布，引用1974年貿易法（1974 Trade Act）第122條，向全球開徵10%的關稅，以取代被最高法院推翻的關稅措施。特朗普21日在網上發文表示，上調新一輪全球關稅稅率至15%。這是他引用法律條款下允許實施的最高關稅稅率。



特朗普在其社交平台發文宣布上調新一輪關稅稅率至15%：

特朗普在貼文中表示：「基於對昨日美國最高法院，經過數月深思熟慮後發布的荒謬、拙劣且極其反美的關稅裁決的全面、詳盡和完整的審查，謹此聲明，作為美國總統，我將立即將對許多國家徵收的10%全球關稅提高到完全合法，且經過法律檢驗的15%水平。」

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的新聞發布會上發表講話，此前最高法院裁定特朗普在加徵關稅時超越其權限。 （Reuters）

特朗普強調：「這些國家中許多幾十年來一直在「剝削」美國，卻未受到任何懲罰（直到我上台！）。在接下來的幾個月裏，特朗普政府將確定並頒布新的合法關稅，這將繼續我們使美國再次偉大的非凡進程——比以往任何時候都更偉大！ ！ ！」