特朗普考慮向伊朗動武之際　福特號航母打擊群已進入地中海

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月20日表示，正考慮向伊朗展開有限度的打擊。與此同時，據美媒報道，美國海軍「福特號」航空母艦（USS Gerald R. Ford）打擊群已進入地中海，駛向中東，與該地區的其他大量美國軍事力量集合。



據報道，特朗普14日宣布將「福特號」航空母艦部署到中東；此前，該航空母艦打擊群已在加勒比海駐紮數月，參與了美國政府針對委內瑞拉的軍事行動。根據網上的船舶追蹤數據和社交平台上發布的圖片顯示，「福特號」航空母艦打擊群已於20日正穿越直布羅陀海峽後，進入地中海。

衛星圖像顯示，「福特號」航空母艦在海上航行：

據以色列時報（Times of Israel）報道，預計「福特號」還需要數日時間才能抵達中東地區，並做好對伊朗作戰的準備。

據美媒報道，美國近日一直在中東地區大規模集結軍事力量，部署戰鬥機和加油機，並運送數十架貨機的裝備，其中包括額外的防空系統。 「福特號」航空母艦將加入近十艘美國海軍艦艇的行列，其中包括「林肯號」航空母艦（USS Abraham Lincoln）打擊群。

美軍近日不斷在中東地區集結軍事力量：

報道指，「福特號」航空母艦是世上最大的航空母艦。該打擊群包括「溫斯頓·S·丘吉爾號驅逐艦」（USS Winston S. Churchill）、「班布里奇號驅逐艦」（USS Bainbridge）和「馬漢號驅逐艦」（USS Mahan），以及由四個戰鬥機中隊、一個電子攻擊中隊等組成的美國海軍第8艦載機大隊（Carrier Air Wing 8）。