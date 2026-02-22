法國貿易部長：歐盟有能力反擊特朗普新一輪關稅政策

法國貿易部長福里西耶（Nicolas Forissier）向英國媒體表示，布魯塞爾有能力反擊美國最新一輪的關稅政策。



福里西耶（Nicolas Forissier）2月21日（周六）表示，在美國最高法院裁定總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前對貿易夥伴徵收的許多關稅違法後，他決定對全球商品徵收10%的統一關稅（編按：特朗普同日較後時間將新關稅稅率上調至15%）。巴黎方面正與歐盟成員就此進行磋商。

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的新聞發布會上發表講話，此前最高法院裁定特朗普在加徵關稅時超越其權限。 （Reuters）

據路透社報道，福里西耶接受英國媒體訪問時指：「如有必要，歐盟擁有相應的工具。」

英媒引述法國官員的話稱，歐盟的應對措施可能包括「貿易火箭筒」（trade bazooka）等選項，這是一種反脅迫工具（anti-coercion instrument），可能會影響美國科技公司。

報道稱，反脅迫工具擁有廣泛的權力，包括出口管制、服務關稅，以及將美國公司排除在歐盟採購合同之外。

2025年10月13日，法國巴黎，法國對外貿易和吸引力部長級代表福里西耶（Nicolas Forissier）與法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu，不在圖中）重新任命的內閣新成員舉行會議。（Getty）

報道還指出，歐盟還有一項針對價值超過900億歐元（約8288億港元）美國商品的報復性關稅方案，目前該方案尚未實施，但仍有可能被啟用。

本文獲《聯合早報》授權轉載

