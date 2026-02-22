特朗普關稅案敗訴　原告酒商為本案飽受滋擾　歡迎裁決開佳釀慶祝

美國最高法院2月20日裁定，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年頒布的關稅政策違法並予以駁回。特朗普2025年重返白宮後隨即大打關稅戰，將美國的關稅稅率提高到1930年以來的最高水平。大多數企業高層都選擇對特朗普的貿易政策保持沈默，因為他們意識到，公開反對他的標誌性經濟措施的代價可能要比默默承受關稅的代價更大。反觀總部位於紐約的小型葡萄酒進口商VOS Selections的老闆施瓦茨（Victor Schwartz）卻毅然選擇成為首席原告與特朗普政府對薄公堂。



據美媒報道，施瓦茨表示，起初他對成為起訴特朗普政府案件的首席原告有所猶豫：「加入訴訟是一回事，但成為首席原告確實讓我猶豫不決。」

施瓦茨被律師事務所選為關稅案的首席原告

一位家人將他介紹給自由正義中心（Liberty Justice Center），這是一家主張推動自由意志的非營利公益律師事務所，之後他才接下這個角色。

自由正義中心當時正準備挑戰特朗普史無前例地動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），單方面向多國徵收關稅的做法。在與數十間小型企業進行溝通後，該組織最終選擇了施瓦茨作為首席原告。

施瓦茨與公司官網

施瓦茲指，由於美國企業界大多袖手旁觀，他覺得自己成了阻止關稅的最後防線。他認為關稅嚴重侵犯行政權力，並威脅到他家族企業的生計。

2025年4月14日，自由正義中心提出訴訟，案名為「VOS Selections, Inc. 訴特朗普」。該案最終與12個州和一間教育用品公司Learning Resources提出的類似訴訟一起合併審理。

擔任關稅案原告讓施瓦茨飽受滋擾

最終，施瓦茲獲判勝訴，最高法院裁定特朗普的大規模緊急關稅政策違法，但施瓦茲的勝利也讓他付出沉重的代價。

施瓦茲慨嘆：「我不斷收到短訊和電郵的騷擾，卻無能為力。情況有點難堪。我預計情況可能會變壞。我們辦公室的門時刻都要保持上鎖。」

施瓦茨的公司從16個國家進口葡萄酒和烈酒。他對美國複雜的關稅制度以及稅率的快速變化並不陌生，尤其是在特朗普執政期間。例如，去年特朗普一度威脅要對歐盟產品徵收50%的關稅。

施瓦茲在公司社交平台分享他起訴特朗普政府的理據

特朗普關稅政策讓施瓦茨經營壓力大增並繳付六位數關稅

施瓦茨無奈地表示：「現在的經濟環境，尤其是在我所在的行業，確實非常糟糕。自從『解放日』以來，我們不得不把帳簿上的每一項都重新核查一遍，我想至少四遍了。」（編按：（特朗普將2025年4月2日，也就是他公布現已被推翻的關稅政策的那一天，稱為「解放日」。）

施瓦茨補充說：「我們不能隨意加價，也付不起這筆費用，不像大公司那樣可以隨便開張支票。」據他估計，自2025年4月份以來，他至少已經支付了六位數的關稅。

施瓦茨深知與世上最有權勢的人對抗的風險。他坦承：「我們努力壓抑恐懼，但仍然清楚地認識到擺在我們面前的挑戰。」

美國大企業在關稅案中「搭小公司便車」

莫里森（Alan Morrison）曾是挑戰特朗普首個總統任期內實施的鋼鐵關稅案的首席律師，他理解為甚麼這麼多企業都對這種正面衝突避而遠之。

他表示：「他（特朗普）威脅個別公司，又給予其他公司豁免。這些措施都讓人們感到非常脆弱。」

在莫里森主導的訴訟中，大型企業得以「坐等事態發展」，從而在關稅訴訟中占得先機。

然而，在本案中，包括好市多（Costco）在內的數千家企業已先發制人地起訴美國政府，試圖在無需像施瓦茨那樣冒着個人聲譽風險的情況下，確保自身在退稅中佔有一席之地。

施瓦茨並不介意美國企業界能從他承擔的風險中獲益：「所以，點燃火焰需要一根火柴。好吧，我接受。我不會為此感到愧疚，反而會為此感到自豪。」

為了慶祝勝訴，施瓦茨說他將打開一瓶陳年教宗新堡葡萄酒（Châteauneuf-du-Pape）。

施瓦茨在公司社交平台分享勝訴後的喜悅：

照片中，施瓦茨舉杯祝福所有美國小公司擁有更美好的未來！

他衷心感謝自由正義中心提供的無償法律援助，也感謝法律團隊的積極努力。施瓦茨期待政府退還這些不當徵收的關稅。