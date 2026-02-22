伊朗再爆發街頭示威　學生與民兵組織衝突　高呼「哈梅內伊去死」

伊朗首都德黑蘭及東部城市馬什哈德2月21日爆發學生抗議活動，示威者高呼「哈梅內伊去死」（Death to Khamenei）等口號，並與政府支持的民兵組織發生衝突。



據伊朗國際電視台（Iran International）報道，來自沙里夫理工大學（Sharif University of Technology）、阿米卡比爾理工大學（Amirkabir University of Technology）及德黑蘭其他院校的學生走上街頭，高喊反政府口號。

沙里夫大學的部分學生遭到巴斯基民兵（Basij）攻擊，導致多人受傷，現場人群高喊「無恥」以譴責民兵，馬什哈德醫科大學的示威者聚集並高呼「自由」。

圖為2026年2月14日，伊朗流亡末代王儲巴列維（Reza Pahlavi）現身德國慕尼黑街頭，向參加反德黑蘭現政權集會的支持者發表講話。由圖片可見，不少民眾揮舞前巴列維王朝的「獅子太陽旗」。（Reuters）

這些抗議活動延續了自去年12月底以來因經濟危機而爆發的全國性示威浪潮。伊朗政府尚未對此次衝突發表正式評論，伊朗外交官近日否認了關於當局今年已造成超過3萬名本國公民死亡的指控。