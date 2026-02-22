還在覬覦格陵蘭？特朗普宣布派遣醫療船赴當地「協助很多病人」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月21日於自家社交平台真實社交（Truth Social）宣布，正與路易斯安那州州長蘭德里（Jeff Landry）合作，將派遣一艘大型醫療船前往格陵蘭（Greenland），以協助當地「許多生病且未獲照料的人」。



特朗普在出席白宮共和黨州長晚宴前發文稱：「我們將派遣一艘很棒的醫療船到格陵蘭。」白宮、蘭德里辦公室及美國國防部均未立即回應媒體詢問，包括丹麥或格陵蘭是否提出請求、具體援助對象為何，以及蘭德里與此事的關聯。

美國海軍現有兩艘醫療船「仁慈號」（USNS Mercy，T-AH-19）與「舒適號」（USNS Comfort，T-AH-20），均非駐紮於路易斯安那州。目前尚未清楚特朗普所指船隻的具體來源及派遣時間表。

圖為2020年3月27日，加州州長紐瑟姆在美軍「仁慈號」醫院船（USNS Mercy）前發表講話。（Getty Images）

數小時前，丹麥聯合北極司令部才宣布從格陵蘭首都努克附近水域的美國潛艇上，撤離一名需緊急醫療的船員。

格陵蘭為丹麥自治領土，特朗普曾多次表達收購意圖。為展現團結，丹麥國王弗雷德里克十世（King Frederik X）於上週一年內第二度訪問格陵蘭。上月，美國、丹麥與格陵蘭已就相關緊張局勢舉行三方會談。