美國土安全部資金耗盡停擺　當地機場被迫暫停快速通關計劃

由於美國國土安全部（DHS）因預算僵局部分關閉，其轄下兩大旅客快速通關計劃PreCheck及Global Entry將於周日（2月22日）東部時間上午6時起暫停服務。



美國航空公司協會（Airlines for America）行政總裁蘇努努（Chris Sununu）表示，暫停消息對旅客是「極短時間的通知」，令公眾再次淪為政府停擺下的「政治足球」。他敦促國會盡快達成協議，並指出去年秋季的類似停擺導致旅遊及相關行業損失高達61億美元（約476億港元）。

國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）解釋，為應對資金短缺，運輸安全管理局（TSA）及海關與邊境保護局（CBP）將優先服務一般旅客，因此暫停禮遇及特殊通關護送服務。

資料圖片：美國聯邦航空管理局（FAA）由於政府停擺，下令減少航空交通，美國航空公司取消了1460班航班。（Reuters）

PreCheck計劃擁有逾2000萬活躍會員，允許通過審核的旅客使用專屬快速安檢通道；Global Entry則為已預先審核的低風險國際旅客加速通關。兩項計劃合共服務超過4000萬旅客。

此次暫停是共和黨與民主黨未能就移民執法改革達成預算協議所致。此前，特朗普政府已因停擺下令聯邦緊急事務管理局（FEMA）暫停向災區派遣援助人員。