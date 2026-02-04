特朗普簽署1.2萬億撥款法案　結束聯邦政府局部停擺

美國眾議院2月3日（周二）以些微優勢，通過通過總額1.2萬億美元（約9.4萬億港元）的本年度支出法案，為聯邦政府大部分部門提供資金，直至今年9月底，終結自1月31日（上周六）開始的聯邦政府部分停擺。法案其後送交白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽署生效。



據美媒報道，由共和黨控制的眾議院以217票贊成、214票反對通過上述法案。

法案將為聯邦政府大部分部門提供資金，恢復包括國防、醫療保健、勞工、教育、住房等部門的撥款，直至9月30日。

2023年9月26日，美國華盛頓，圖為美國國會大樓。（Reuters）

法案同時為國土安全部（DHS）提供為期兩星期的短期撥款。兩黨議員將趁這段時間，就美國移民和海關執法局（ICE）的潛在改革方案進行談判。

聯邦探員1月在明尼阿波利斯執法期間槍殺兩名美國公民後，民主黨人強烈要求對ICE的執法行動施加更多限制。

3日較早時候，儘管一些共和黨眾議員試圖將一些無關事項附加到撥款方案中，但眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）仍成功爭取到共和黨近乎全票通過該法案所需的程序性投票支持。

2026年2月3日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，中）在多名共和黨人的見證下，在白宮簽署撥款法案，結束聯邦政府局部停擺。（Reuters）

撥款法案在眾議院獲得通過後，隨即被送到總統特朗普手上。特朗普其後在多位共和黨議員的見證下，簽署法案，終結長達4日的聯邦政府局部停擺。