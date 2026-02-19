特朗普加沙和平委員會首次會議　主要盟友及巴勒斯坦不出席

由美國總統特朗普倡議成立、旨在解決加沙衝突的「和平委員會」，周四（19日）於華盛頓召開首次會議。儘管有超過45個國家代表出席，但英、法、德、意四個主要盟友及歐盟都拒絕加入委員會，巴勒斯坦代表則未獲邀請加入，因此均不會出席會議。



綜合英國《衛報》與路透社報道，今次委員會成員名單引發極大爭議。成員國包括以色列，卻排除了巴勒斯坦代表，令外界質疑其公正性及解決問題的能力。歐洲盟友則因新組織或架空聯合國現有的調停機制，故拒絕加入。受邀入會的梵蒂岡亦以同樣理由拒絕。

出席會議的國家中包括以色列、阿聯酋、沙特、土耳其、約旦及卡塔爾等中東國家，還有阿根廷、巴拉圭、匈牙利、哈薩克斯坦等許多鮮有直接參與在加沙衝突的國家，這些國家被被指通過加入和平委員會來討好特朗普政府。

美國總統川普的女婿庫什納（左）與美國特使威特科夫（右），於2026年1月22日在瑞士達沃斯，與第56屆世界經濟論壇（WEF）一同參與美國總統川普和平委員會的創始公告，該倡議旨在解決全球衝突。（Reuters）

上周剛訪問華盛頓的以色列總理內塔尼亞胡，雖然早前表態支持倡議，但最終決定缺席，改由右翼外相薩爾（Gideon Saar）代表參會。

會議重點討論加沙重建及安全議題，包括哈馬斯解除武裝及人道援助安排。特朗普早前宣布，委員會已籌得50億美元重建基金。

不過，卡內基國際和平基金會研究員米勒（Aaron David Miller）質疑，委員會至今仍未能回答領土管理及地面安全保障等核心問題。他指出，目前並無跡象顯示委員會能打破以色列與哈馬斯之間的談判僵局，加沙局勢依然懸而未決。