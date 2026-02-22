摩根大通首承認國會騷亂後關特朗普銀行帳戶　遭起訴索償50億美元

摩根大通銀行（JPMorgan Chase）在本週提交給法院的一份文件中首次承認，在2021年1月6日國會山莊騷亂後，該行關閉了總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及其多家公司的銀行賬戶。特朗普此前已對摩根大通及集團行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）提出訴訟，並索償50億美元，稱其帳戶因政治原因遭關閉的舉動影響其商業運營。



美媒報道，摩根大通前首席行政官Dan Wilkening在涉及特朗普訴訟的法院文件中寫道：「2021年2月，摩根大通通知原告，其在摩通私人銀行（PB）和商業銀行（CB）開設的帳戶將被關閉。」

2023年12月6日，美國摩根大通行政總裁兼董事長戴蒙（Jamie Dimon）在美國參議院銀行、住房和都市事務委員會針對華爾街銀行的聽證會上發言。（Reuters）

特朗普表示，摩根大通的行動旨在「蹭政治熱度」且單方面針對他。他指出，摩根大通宣稱其225年來始終以尊重客戶為宗旨，並努力實踐其核心價值，但卻單方面在未事先警告或提供任何補救措施下，終止包括他在內多名原告的銀行帳戶。

「取消銀行帳戶（debanking）」近年來演變成充滿政治爭議的話題，保守派政治人物認為，銀行對他們及其關聯利益存在歧視性對待。

圖為2021年1月6日，美國時任總統特朗普（Donald Trump）的支持者聚集，因拒絕承認2020年總統大選結果，圍堵國會山莊並闖入大樓，爆發騷亂。（Getty Images）

特朗普律師在聲明中表示，「摩根大通承認非法且蓄意取消總統特朗普、其家人及其企業的銀行賬戶，造成巨大財務損失，這證實了總統特朗普的全部指控。」律師亦表示，「總統特朗普正在為所有被摩通及其同夥錯誤剝奪銀行賬戶的人挺身而出，並將確保此案得到公正妥善的解決。」