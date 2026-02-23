美貿易代表：關稅裁決不影響中美貿易協議　也不影響特朗普訪華

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer ）2月22日表示，最高法院推翻美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅措施後，與美國達成貿易協議的國家中，沒有一個國家表示計劃撤回協議，包括中美貿易協議在內不應受影響。他又表示，預計法院的裁決以及隨後的關稅調整，不會影響特朗普計劃於3月底訪華，以及與中國國家主席習近平的會晤。



2025年10月30日，美國華盛頓，貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在白宮接受一間電視台訪問。（Reuters）

格里爾在接受媒體採訪時表示，他已經與歐盟貿易代表進行了溝通，並將與其他國家官員進行磋商，稱有關最高法院的裁決，暫未有聽到任何已達成協議的國家要撤回，他們想看看事態如何發展。

格里爾表示，預計裁決以及隨後的關稅調整，不會影響特朗普計劃於3月底訪華，以及與中國國家主席習近平的會晤。他表示，兩人會晤的目的不是為了貿易爭端，而是為了維持關係穩定，確保中國履行協議，購買美國農產品、波音飛機和其他產品。 「我不認為這會對會晤產生任何影響。」

這張攝於2026年2月20日的照片中，可以自見位於華盛頓特區的美國最高法院大樓，它的前方有一紅綠燈。（Reuters）

另外，格里爾指出，特朗普政府將利用其他法律工具調整其貿易政策，包括「301條款」和「232條」。他又表示，美國貿易代表辦公室（USTR）已經對巴西和中國啟動了301條款調查，並預計將對工業產能過剩等領域展開新的調查，這將涵蓋亞洲許多國家，以及大米相關的不公平貿易行為。