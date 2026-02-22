特朗普關稅案敗訴　專家：最高法院裁決將使中方處更有利位置

美國最高法院當地時間2月20日（周五）裁定，美國《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）沒有授權總統徵收大規模關稅，讓特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的核心政策工具——「關稅牌」受重挫。受訪學者認為，無論是中美領導人會面之前的經貿磋商，或是北京關切的台灣問題，美國高院這項裁決都讓中國處在「更有利的位置」。



在美國高院宣布裁決之前，美國白宮官員同日證實，特朗普將於3月31日至4月2日訪問中國。特朗普與中國國家主席習近平上一次會面，是在去年10月30日，於韓國舉行亞太經濟合作組織（APEC）會議期間。

2025年10月30日，韓國釜山，國家主席習近平（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場舉行會面。（Reuters）

在中美領導人來臨的會面之前，兩國相信將展開新一輪貿易談判。一般認為，美國高院裁決給接下來的中美貿易談判增添不確定性。中國仍在放春節長假，官方還未正式就美國高院裁決和特朗普最新關稅舉措做出回應。

《南華早報》報道，根據耶魯預算實驗室分析，美高院裁決使中國進口商品的實際稅率驟降近三分之二，針對中國的10%芬太尼相關關稅及對等關稅已不復存在，但依據1974年《貿易法》實施的其他關稅仍有效。

報道引述華盛頓諮詢機構亞洲集團合夥人費特利稱，最新裁決使即將舉行的中美談判複雜化，它不僅削弱關稅的槓桿作用，「還增加了任何填補互徵關稅空缺的替代舉措，被北京視為行動升級的風險」。

亞洲協會政策研究院研究員凱利則認為，裁決對美中貿易的影響將小於其他貿易夥伴，因美國貿易代表辦公室針對中國的301條款（即「不合理或不公正貿易做法」）調查仍是強有力工具，而且美國對華調查仍在進行中。

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行記者會，此前最高法院裁定特朗普在加徵關稅時越權。（Reuters）

另據路透社報道，彼得森國際經濟研究所高級研究員喬贊帕認為，若其他國家，特別是東南亞國家的實際關稅稅率降幅大於中國，最新裁決可能間接加大對北京的壓力。

復旦大學國際問題研究院院長兼美國研究中心主任吳心伯則向《聯合早報》分析，從中美領導人去年10月釜山會面可看出，美國對華打關稅牌的效應已在下降，所以美國同意將芬太尼相關關稅從20%減至10%。高院判決出爐後，10%芬太尼關稅也沒了，即便特朗普依據其他法源實施加徵關稅，「對中方來講已經影響不大」。

吳心伯認為，美國高院裁決「讓中方處在更有利的位置」，因為中國還手握重要的「大豆牌」。今年是美國中期選舉，如果大豆滯銷，影響美國農業州選票，「對特朗普來講，是要命的」。

吳心伯分析，美國以高關稅施壓，北京才同意大量採購美國大豆，如今美國高院判處加徵關稅違法，如果中國還繼續大買美國大豆，那華盛頓就必須在其他方面讓步，比如在中國關心的美國對華科技限制，對華出售高端晶片方面要有所鬆動，以及改善中資在美經營環境。

2021年10月7日，美國俄亥俄州（Ohio）迪爾菲爾德（Deerfield），收穫季節，大豆從轉運漏斗裝入貨車。（Reuters）

吳心伯也評估，對北京而言，台灣問題比經貿問題更重要。他判斷，特朗普訪華時應能在台灣問題表現出「一定的靈活性和建設性」，「但整個大交易可能還需要更多時間」。

他說，即便美國不停止全部對台軍售，也應當承諾軍售數量的上限，北京相信也會以某些東西綁定、交換。「比如說，如果訪華之後你又對台軍售，那我為甚麼要買大豆？我們也可以取消。」

受訪的新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務副教授駱明輝則評估，中國會覺得美國高院的裁決將削弱特朗普政府的立場，但他不認為這會改變中美在博弈中的應對方式。

駱明輝判斷，特朗普訪華仍將達成某種積極的貿易休戰框架或協議，美國高院的裁決，「或許會讓中國獲得某些戰術優勢，但最終影響尚難預料」。他認為，華盛頓和北京之間的貿易談判，不會對美國對台灣軍售產生直接影響。

