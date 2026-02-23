墨西哥擊斃大毒梟　路透：美軍新成立小組幕後主導及協助

路透社引述一名美國國防部官員報道，一個由美軍主導、專門負責犯毒集團情報收集的新特遣部隊，參與了墨西哥軍方2月22日的突襲行動，該行動擊斃了綽號「El Mencho」的著名墨西哥毒梟梅西奧·奧塞格拉·塞萬提斯（Nemesio Oseguera Cervantes，暫譯）。但該官員強調，這次突襲行動本身是由墨西哥軍方執行的。



報道指，上述的新特遣部隊名為「聯合跨部門反販毒集團特遣部隊」（Joint Interagency Task Force-Counter Cartel），於今年1月成立，是由多個美國政府機構組成，旨在查明美墨邊境兩側犯毒集團成員的網絡圖。

在塞萬提斯被擊斃後，墨西哥西海岸著名旅遊城市巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）的遊客被告知不要離開度假村。此前，當局曾警告稱，在政府開展行動後，該地區可能發生「衝突」。）的遊客被告知不要離開度假村。此前，當局曾警告稱，在政府開展行動後，該地區可能發生「衝突」。

2026年2月22日，在著名墨西哥毒梟梅西奧·奧塞格拉·塞萬提斯（Nemesio Oseguera Cervantes，暫譯）被擊斃後，有犯毒集團成員在多個州設置路障並實施縱火攻擊。(Reuters)

美國國務院週日下午對墨西哥多個地區發布了旅行警告，敦促美國公民就地避難，直至另行通知，原因是「持續的安全行動以及相關的道路封鎖和犯罪活動」。旅遊警告涵蓋哈利斯科州（Jalisco）的部分地區，包括巴亞爾塔港、查帕拉（Chapala）和瓜達拉哈拉（Guadalajara）；塔毛利帕斯州（Tamaulipas），以及米卻肯州（Michoacán）部分地區。