墨西哥毒梟遭軍事突襲亡　販毒集團報復釀多州騷亂　槍手闖機場

墨西哥綽號「El Mencho」的著名毒梟梅西奧·奧塞格拉·塞萬提斯（Nemesio Oseguera Cervantes，暫譯），2月22日在軍方突襲行動中被擊斃。墨西哥國防部證實，美國當局提供「補充情報」。而隨著塞萬提斯被擊斃，引發其販毒集團報復，墨西哥至少6個州騷亂，有持械分子在街上縱火燒車，以及有人封鎖公路。此外，西部城市瓜達拉哈拉（Guadalajara）的國際機場遭槍手闖入，當地一片混亂。



其中，墨西哥西海岸著名旅遊城市巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）為騷亂地點之一，加拿大航空公司（Air Canada）宣布，由於「持續的安全局勢」，暫停飛往巴亞爾塔港的航班，並建議乘客不要前往機場。美國聯合航空（United Airlines）和美國航空（American Airlines）表示，已取消飛往巴亞爾塔港和瓜達拉哈拉的航班。不過，墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum，又譯欣鮑姆）稱，墨西哥大部份地區的活動已恢復正常。



行動繳獲裝甲車和火箭發射器

路透社報道，現年60歲的塞萬提斯曾是一名警察，他是勢力強大的「哈利斯科州新生代販毒集團」（Jalisco New Generation Cartel，CJNG）的幕後頭目。該集團是一個國際犯罪組織，被廣泛認為是墨西哥最強大的犯罪集團之一。今年2月，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的政府宣布，將該販毒集團列為外國恐怖組織。

墨西哥國防部稱，塞萬提斯是在該國西部哈利斯科州（Jalisco）的槍戰中受傷，在被送往首都墨西哥城的途中死亡。其販毒集團共有4人死亡，另有兩人重傷。此外，有3名軍人受傷。當局在行動中繳獲多輛裝甲車和武器，包括火箭發射器。

圖為2026年2月22日，墨西哥毒梟Nemesio Oseguera Cervantes被擊斃後，墨西哥哈利斯科州（Jalisco）的城市薩波潘（Zapopan）有汽車被縱火。（Reuters）

多處汽車被縱火 哈利斯科州促民眾留家中

綜合路透社及英國《衛報》報道，塞萬提斯在墨西哥乃至整個拉丁美洲地區都擁有龐大影響力。其死訊至少在墨西哥6個州引發騷亂，街上大量汽車被燃燒，包括哈利斯科州的巴亞爾塔港，上空可見滾滾濃煙。

哈利斯科州州長萊穆斯（Pablo Lemus Navarro ）宣布，全州進入紅色警報狀態，敦促該州800萬居民待在家中，「直到局勢得到控制」。據指出，該州公共交通服務已經暫停。

圖為2026年2月22日，墨西哥毒梟Nemesio Oseguera Cervantes被擊斃後，墨西哥哈利斯科州（Jalisco）的城市薩波潘（Zapopan）有汽車被縱火，軍人加強對路上司機檢查。（Reuters）

美國懸賞1500萬美元捉拿

路透社指出，在人稱「矮子」（「El Chapo」）的毒梟、著名販毒集團錫那羅亞集團（Sinaloa Cartel）的頭目古斯曼（Joaquin Guzman Loera）被捕後，塞萬提斯可以說是墨西哥最具影響力的犯罪頭目。

報道指出，塞萬提斯在相對較短的時間內，成功令CJNG崛起。儘管美國懸賞1500萬美元緝拿他，他仍成功逃過美國和墨西哥執法部門的追捕多年。CJNG被指向美國走私大量毒品，包括合成鴉片類藥物芬太尼。此外，他將業務拓展到竊取燃料、強迫勞動和人口販賣等其他犯罪活動。

美國副國務卿蘭道（Christopher Landau，又譯蘭多）表示，塞萬提斯的死對美國、墨西哥乃至整個拉丁美洲來說都是「重大進展」。