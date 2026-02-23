冬奧︱谷愛凌奪金後得悉外婆離世　記者會上哭說「昨晚才夢到她」

米蘭．科爾蒂納冬季奧運來到最後一個比賽日，中國滑雪巨星谷愛凌（Eileen Gu）出戰個人今屆最後一個項目U型場地技巧賽，成功蟬聯金牌。繼上屆豪取2金1銀，今屆亦獲1金2銀佳績，累積6面奧運獎牌，繼續刷新自由式滑雪女將史上第一人的紀錄。
比賽完結後，她向場邊的支持者揮手示意，又與母親谷燕擁抱，一路直到頒獎禮完結，她燦爛的笑臉閃耀全場，可是谷愛凌之後得悉外婆離世的消息，在賽後記會哭成淚人。

冬奧︱頒獎禮後，谷愛凌緊緊抱着母親谷燕，鼻子紅紅。(新華社)

谷愛凌U型場地技巧賽蟬聯金牌　兩屆累積3金3銀史上最佳

22歲的谷愛凌，與上屆一樣參加3個自由式滑雪項目，今屆先在坡面障礙技巧賽摘銀、繼而在大跳台再獲銀牌，最拿手的U型場地技巧賽，原本在昨日上演，受當地大風雪影響，比賽延期至周日。

谷愛凌即使第一次嘗試失手只得30分，比賽只計算3次嘗試之中最高分的一次，谷愛凌在第二次做出全場最高的94分，最後一次更做出94.75分，成功繼上屆後再次贏得此項目金牌。另一中國選手李方慧以93分獲銀，英國的Zoe Atkin得92.5分奪得銅牌。

冬奧︱谷愛凌興高采烈地慶祝U型場地技巧賽奪金。（路透社）

賽後得悉外婆離世記者會遲到　「昨晚才夢到她」

贏得金牌後意氣風發的谷愛凌，轉眼卻在賽後記者會哭成淚人。記者會過了指定時間尚未見人，谷愛凌到場後道出因由——她說比賽後才得知外婆離世噩耗，「其實我昨晚還做了個夢，夢到了她。我最後一次見她的時候，我們已經知道她已經病了一些時間。」

谷愛凌從小與母親谷燕相依為命，在單親家庭成長的她，與外婆馮國珍關係亦親厚，不時在社交媒體分享與對方相處點滴。今屆奧運她在媽媽谷燕陪同下出戰，年逾9旬的外婆因病未有到場。

谷愛凌分享出發參加今屆冬奧前，曾探望外婆。（IG@eileengu）

「很高興能遵守對外婆的承諾，但現在是個艱難時刻」

谷愛凌說，外婆馮國珍在她成長過程中佔據極其重要的位置，亦一直是她的榜樣，「她非常堅強，是個戰士。很多人只是順着生活往前走，但她不是。她像一艘航船，掌舵自己的人生，把生活變成她想要的樣子。」

出戰冬奧會前，她曾探望病重的外婆，「我知道（她離世）這種情況是有可能發生的。我沒有向她承諾一定會贏得金牌，但我答應她，我會像她一樣勇敢。」谷愛凌坦言：「很高興能遵守對外婆的承諾，希望能讓她感到自豪，但現在對我來說實在是個艱難的時刻。」她之後在Instagram上載與外婆的合照，其中一張應為出發參加奧運前到醫院探望對方，並感性道：「因為我向她承諾，會像她那樣勇敢。我愛你奶奶（外婆）。」

據內地媒體報道，馮國珍為前交通部體改司高級工程師，她在谷愛凌出生後到美國照顧外孫女，非常注重對方的教育，每年均會帶谷愛凌回北京生活一段時間，讓谷愛凌了解中國文化。

谷愛凌今屆奧運戰績：

女子自由式滑雪
坡面障礙技巧賽︱銀牌
大跳台︱銀牌
U型場地技巧賽︱金牌

