墨西哥擊斃大毒梟　頭號通緝犯奧塞格拉是何方神聖？｜新聞背後

墨西哥綽號「El Mencho」的著名毒梟奧塞格拉（Nemesio Oseguera Cervantes），2月22日在軍方突襲行動中被擊斃。事件引發其販毒集團報復，全國至少6個州騷亂，有持械分子在街上縱火燒車、有人封鎖公路，甚至有槍手闖入一國際機場遭槍手闖入，當地一片混亂。



奧塞格拉的死對墨西哥而言意義重大，也為墨西哥向美國特朗普（Donald Trump）政府展現切實成果提供了重要佐證。



逍遙法外數十年的「全球頭號通緝犯」？

59歲的奧塞格拉為墨西哥勢力強大的「哈利斯科州新生代販毒集團」（Jalisco New Generation Cartel，CJNG）的幕後頭目。該集團是一個國際犯罪組織，被廣泛認為是墨西哥最強大的犯罪集團之一；而奧塞格拉則是全球頭號通緝犯，且也是最危險的毒販，惟數十年來一直逍遙法外。

奧塞格拉是於1966年7月17日出生於米卻肯州（Michoacán）的Naranjo de Chila，他的父母是農民，後來移民到加州。他的犯罪生涯始於上世紀80年代，最初從事小規模毒品交易，後來成為殺手和地方頭目，最後成為國際毒梟。

30歲時，他在入獄多年後獲釋，之後他一度在墨西哥加入警隊，惟不久後離開轉而加入販毒集團。墨西哥當局長期以來一直試圖逮捕奧塞格拉， 2018年墨西哥總檢察長辦公室懸賞3,000萬比索（約1,367萬港元）徵集能夠逮捕奧塞格拉的資訊。

2026年2月22日，墨西哥毒梟內奧塞格拉（Nemesio Oseguera Cervantes）被擊斃後，販毒集團燒毀汽車和封鎖了高速公路。(Reuters)

美國當局也通緝奧塞格拉，並懸賞高達1,500萬美元（約1.17億港元）徵集能夠逮捕他的資訊。2022年，美國司法部指控奧塞格拉領導製造和分銷芬太尼，並將其走私到美國。2025年，美國國務院對奧塞格拉實施制裁，並將其列為「特別指定的全球恐怖分子」。

擊斃奧塞格拉源自特朗普的壓力？

墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum，又譯欣鮑姆）先前曾對打擊販毒集團頭目的策略表示質疑，她警告說，斬首犯罪組織可能會使其分裂成敵對派系，並引發新一輪的暴力衝突。

不過，辛鮑姆在過去一年面臨來自美國總統特朗普越來越大的壓力，因為特朗普威脅說，如果墨西哥在遏制毒品走私方面未能取得實質進展，美國將進行軍事干預並提高進口關稅。

在美軍上月初生擒委內瑞拉領導人馬杜羅（Nicolás Maduro）後不久，特朗普已暗示他可能會將軍事行動擴大到墨西哥的販毒集團。最終，她不得不改變態度，採取了更直接的方式來打擊有組織犯罪，即加強與美國安全夥伴的合作。

外界如今質疑墨西哥是否有足夠能力主辦6月的美墨加世界盃，圖為2026年2月22日墨西哥國民警衛隊成員在阿卡普爾科巡邏。(Reuters)

接着會發生什麼事？

作為美國重點的打擊目標，奧塞格拉的死可說是近代史上對毒品走私的最大打擊行動。就其重要性和影響而言，他的死堪比2024年7月落網的桑巴達，他是世界最大的毒梟之一、已解散的錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）的前頭目。

隨着奧塞格拉的死，已經引發了其團夥在墨西哥中部多個州的封鎖行動，包括他的據點米卻肯州和哈利斯科州，以及塔毛利帕斯州、科利馬州和瓜納華托州等。有分析相信，這將會引發生圍繞其繼任人的爭奪戰，全國各地的幫派戰爭或會上演。

此外，他的死亡還會讓墨西哥的犯罪活動陷入了前所未有的境地，鑑於2026 美墨加世界盃即將到來，或為當地是否有足夠能力主辦如此大型的國際賽事面臨空前巨大的質疑。