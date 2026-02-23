英媒：伊朗與俄羅斯秘密簽署5億歐元導彈協議　重建防空系統

伊朗與俄羅斯於去年12月秘密簽署一項價值5億歐元（約46億港元）的軍售協議，向俄羅斯購買數千枚先進肩射式防空導彈，以重建去年與以色列戰爭中受損的防空系統。



據英媒2月23日報道，俄羅斯國防出口公司（Rosoboronexport）將在2027年至2029年間，向伊朗交付500套「Verba」單兵便攜式防空導彈發射裝置及2500枚「9M336」導彈。

Verba是俄軍現役最先進的防空系統之一，能以紅外線導引攻擊巡航導彈、低空飛機及無人機。協議還包括500套「Mowgli-2」夜視瞄準具。

資料圖片：Verba單兵防空導彈（X@MenchOsint）

伊朗去年7月正式提出請求，恰逢美國短暫加入以色列、對伊朗三處核設施實施打擊的12天戰爭結束後不久。該戰爭嚴重破壞了伊朗的整體防空網絡。

一名美國前高級官員分析，俄羅斯希望藉此協議修復與伊朗的關係，因去年戰爭期間俄方未對盟友提供實質援助。伊朗駐俄羅斯大使賈拉利（Kazem Jalali）對國營電視台表示，已與俄簽署「強大的軍事協議」，且相關協議正在執行，但未具體說明內容。