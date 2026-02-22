「印度AI影響力峰會」落幕　美國科技巨頭將砸數十億助當地AI發展

印度AI影響力峰會（The India AI Impact Summit）於2月16日至20日在首都新德里舉行，美國多間科技公司均在峰會期間宣布，將與印度公司展開AI領域合作，並進行投資。印度目前已批准180億美元（約1407億港元）的晶片項目，旨在加強其本土供應鏈，希望成為世界科技超級大國之一。



美媒CNBC報道，微軟（Microsoft）在峰會上表示，到2030年底，公司預計向全球南方地區投入500億美元（約3907億港元）用於發展AI；OpenAI、晶片製造商AMD亦都宣布與塔塔集團（Tata Group）合作，共同建構AI能力；美國資產管理公司黑石集團（Blackstone）也表示，已參與印度AI基礎設施公司Neysa的6億美元（約47億港元）股權融資。

2026年2月19日，OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）在印度新德里舉行的AI影響力峰會上發表演講。（Reuters）

印度網絡基金創始合夥人Anirudh Suri在接受CNBC採訪時表示，儘管印度公開市場在2025年底前蓬勃發展，但私人資本仍不足。他表示：「目前我們可能還沒有看到太多風險投資和私募股權資金流入印度，來投資印度本土的AI領域創業者。」

儘管印度在AI前沿發展方面被認為落後於美國和中國等國家，但微軟總裁施博德（Brad Smith）認為，這種情況在特定領域可能改變。

2026年2月19日，微軟（Microsoft）副董事長兼總裁施博德（Brad Smith）在印度新德里舉行的AI影響峰會上發表演講。（Reuters）

施博德說，「觀察印度的工程人才儲備，不難發現該國同樣具備模型研發能力。」施博德認為，未來將會出現「各種各樣的DeepSeek時刻」，其中一些將發生在印度，以及中國和其他國家。