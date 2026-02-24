美國揚言調查後再加徵關稅　中國：全面評估　適時調整反制措施

美國最高法院裁定特朗普（Donald Trump）政府的「對等關稅」違憲後，美方改為依據《1974年貿易法》第122條對所有貿易夥伴徵收進口附加費，並揚言將利用301、232等調查徵收關稅。中國商務部2月24日回應稱，正密切關注並將全面評估美方相關舉措，後續將視情況適時決定調整反制措施。



中國商務部新聞發言人24日先講述目前情況，即在2025年2月初和4月初，美方依據《國際緊急經濟權力法》，先後對中國商品加徵10%所謂芬太尼關稅和34%對等關稅，其中24%對等關稅已暫停實施，對華實際加徵關稅水平為20%。

然後根據美最高法院關稅訴訟案裁決和美國政府相關行政令、公告等，美方已停止徵收上述關稅，但同時又依據122條款加徵10%進口附加費。

2025年8月25日，美國芝加哥市，圖為美國國旗懸掛在密歇根大道的一棟建築物外。（Reuters）

發言人指，中方也注意到美方在多個場合表示，將利用301、232等調查徵收關稅，中方正密切關注並將全面評估美方相關舉措，後續將視情適時決定調整針對美方原芬太尼關稅和對等關稅的反制措施。

中方稱將保留採取一切必要措施的權利，堅決捍衛自身合法權益，中方一貫反對各種形式的單邊關稅措施，敦促美方取消並不再加徵有關單邊關稅，實踐已一再證明，中美雙方合則兩利，鬥則俱傷。

中方願與美方在將於近期舉行的第6輪中美經貿磋商中開展坦誠磋商，希望美方與中方相向而行，共同維護兩國元首釜山會晤和2月4日的通話共識，在相互尊重、平等協商的基礎上，解決各自關切，妥善管控分歧，維護中美經貿關系健康、穩定、可持續發展。