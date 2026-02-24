特朗普訪華前中美互留面？美高院判關稅違憲　對華稅率有望降10%

針對美國聯邦最高法院裁決總統動用緊急權利對進口商品加徵關稅屬違憲，中國商務部發言人說，正在對相關內容和影響進行全面評估，並呼籲美國取消對貿易伙伴加徵的單邊關稅。



另一方面，美國貿易代表格里爾（Jamieson Lee Greer）2月22日接受美媒採訪時稱，關稅案敗訴不會推翻美國與貿易伙伴此前達成的協議。

2017年11月9日，美國總統特朗普與中國國家主席習近平（圖中未顯示）於在北京人民大會堂發表聯合聲明。（GettyImages）

受訪學者均認為，為避免特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月底訪華安排節外生枝，中美雙方在這微妙時間點上都會自我剋制，不在關稅問題上惹出新事端。

有學者判斷，中國會接受特朗普在美國高院裁決後，宣佈向全球加徵15%關稅的方案，因為這意味美國對華關稅稅率將從45%降至35%，「對中國已是利好」。另有學者評估，雙方可能重回去年達成的貿易休戰協議。

中國商務部發言人2月23日在官網，以答記者問方式首次回應美國高院裁決時說，正在對相關內容和影響進行全面評估，並指美國對等關稅、芬太尼關稅等單邊措施，既違反國際經貿規則，也違反美國內法，不符合各方利益。

發言人呼籲美國取消對貿易伙伴加徵的有關單邊關稅措施，並說，中國注意到美國正在準備採取貿易調查等替代措施，以期維持對貿易伙伴加徵的關稅，「中方將對此保持密切關注並堅定維護中方利益」。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院附屬資深研究員黎良福向《聯合早報》分析，從中美雙方的表態，可理出北京和華盛頓在兩國領導人會面前的幾種談判結果。

一、北京看準特朗普的關稅利器被削弱，由商務部提出，要求美國取消加徵單邊關稅措施，即零加徵。二、美國堅持此前與中國達成的貿易協議仍有效。三、特朗普宣佈全球加徵15%關稅，並可能再對中國揮出《1974年貿易法》第301條和《1962年貿易擴張法》第232條的關稅大棒，前者涉不公平貿易，後者涉國家安全。

黎良福分析，美國不會同意第一選項，第三選項需要時間去調查。如果中美雙方都想促成特朗普訪華，一個折中方案是，重回去年達成的貿易休戰協議，並再次延長休戰期，即美國對華總關稅稅率為45%，包括暫停實施一年的24%關稅。

上海國際關係學者沈丁立則評估，北京可能會暫時接受特朗普政府提出的加徵15%關稅措施，即便美國政府再引用301、232等條款加碼關稅，只要目前對華總稅率不超過去年釜山峰會定下的大約45%，中國或許可以暫時考慮接受。

他分析，美國對華關稅在特朗普執政之前約20%，去年4月9日升至145%，10月底中美領導人釜山會面後，降至約45%，比特朗普上台前多了25個百分點。美國高院的裁決，把特朗普政府對華關稅打回「解放日」之前的狀態，即便特朗普立刻提出新徵15%關稅，對華的關稅總額也僅35%，仍低於去年釜山會面後的約45%。

沈丁立說：

美國最高法院裁決後，美國對華關稅已下降到35%，對中國已是利好。中國在此基礎上先予穩定，再謀通過合作繼續對其下調，應是較優方案。

他進一步分析，中國要與美國談判，爭取取消這15%新關稅，估計有三個途徑：一是增加對美投資；二是擴大從美進口，包括大豆、能源等；三是擴大開放國內市場。

彭博社報道也分析稱，美國高院裁決意味着中國、印度和巴西等曾受美國關稅政策衝擊最嚴重的國家，如今反成最大贏家。

雖然特朗普祭出新關稅，並於隔天把稅率再提升至15%，但摩根士丹利經濟師說，對亞洲而言，加權平均關稅稅率預計從20%降至17%，其中針對中國商品的平均關稅將從32%降至24%。

南京大學國際關係學院院長朱鋒分析，美國高院的裁決，為彌閤中美貿易糾紛提供「重要的政治機會」。特朗普訪華，將是中美領導人面對面交流的「一個非常重要的機會」，關稅問題是否能徹底解決，很大程度上取決於兩國領導人的會晤。

