朱古力成英國盜賊熱門目標　商家祭出透明防盜盒應對

英國零售商正面臨一場意想不到的「甜蜜保衛戰」——朱古力已成為組織式盜竊的熱門目標。多家連鎖超市與便利店被迫將朱古力條鎖進透明防盜盒，顧客須請店員協助才能購買，以應對日益猖獗的「按訂單盜竊」現象。



在倫敦一家森寶利（Sainsbury's）分店，標價2.6英鎊（約25港元）的吉百利牛奶朱古力（Cadbury Dairy Milk）已被鎖入塑膠盒。便利店協會（ACS）指出，朱古力正被罪犯轉售，成為慣犯高頻率目標。英格蘭中部Co-Op集團透露，朱古力盜竊去年造成其25萬英鎊（約242.5萬港元）損失，有竊賊甚至「直接掃空整排貨架」。

↓ 英國警方發布賊人偷朱古力的影片 ↓

警方數據與案例顯示問題嚴重：英國零售協會報告稱去年錄得550萬宗店舖盜竊；多地警方曾分享竊賊整盤抓取或直接拖走貨架的監控畫面。獨立店主阿加沃爾（Sunita Aggarwal）表示已安裝AI監控並將貨架陳列量減半以降低損失。

業界分析，朱古力因容易轉售成為「組織犯罪的新流行詞」。贓物常流入其他商店或餐飲場所。ACS呼籲警方加強支援並嚴懲累犯，同時取締非法銷贓網絡。這場圍繞朱古力的攻防戰，短期內似乎難以落幕。