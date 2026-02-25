英國治安不靖　零售商協會：2025年店鋪盜竊550萬宗　損失42億元

英國零售商協會（British Retail Consortium）2月24日發表年度報告警告稱，針對商店員工的暴力行為「屢見不鮮」，盜竊事件頻發導致零售員工焦慮。零售商協會指，犯罪集團正「有組織地」針對零售商店，去年共查獲550萬宗店舖盜竊事件，造成零售行業約4億英鎊（約42.3億港元）的損失。



英國《衛報》引述英國零售商協會的報告稱，針對零售店員的暴力事件「屢見不鮮」。2025年，零售店員平均每天遭遇36宗涉及武器的暴力事件。 BRC也表示，高企的盜竊率正給零售員工帶來「焦慮」。

BRC的行政總裁迪金森（Helen Dickinson）呼籲警方持續優先打擊零售犯罪，並為此投入「專項資源」。

BRC的這項研究是在英國政府提出新法案之後進行的。該法案旨在將襲擊零售店員的行為單獨列為一項罪名，並取消將「輕微」盜竊行為定在200英鎊（約2115港元）或以下的門檻，目前此類盜竊行為最高可判處六個月監禁。

這些措施是正在議會審議的《犯罪與警務法案》的一部分，預計今年春季實施。

據英國零售商協會的的年度零售商犯罪調查，2025財政年度針對商店員工的暴力和辱罵事件減少了五分之一，降至每天1600宗（一年共59萬宗），而2023-24財年的數字則為每天2000宗。

然而，事件數量仍是史上第二高，是新冠疫情爆發前每天455宗的三倍多。人身攻擊事件的數量維持不變，為118宗（一年共43000宗）。

迪金森表示：「暴力仍然猖獗。任何人都不應該在工作時擔心自身安全，我們必須加倍努力，徹底降低這些數字。」

她補充說，零售商對保安人員和臉部辨識、安全標籤等設備的大量投資，以及過去一年警方對案件反應時間的改善，都減少了針對零售業員工的暴力和虐待行為。

一些專家認為，生活成本的上升，包括嬰兒配方奶粉和乳製品等基本生活用品價格的上漲，以及零售商為降低勞動成本而採用自助結帳等技術，都加劇了這些問題。

英國零售商協會發表年度犯罪報告：

迪金森強調：「店舖盜竊仍然是一個巨大的問題，而且與有組織的犯罪集團之間的聯繫越來越令人擔憂，他們繼續有條不紊地一家接一家地襲擊商店，一次就能偷走價值數萬英鎊的商品。」