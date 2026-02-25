俄烏戰爭四周年　聯合國大會通過決議捍衛烏克蘭領土不可分割

在俄烏戰爭四周年紀念日，聯合國大會以壓倒性多數通過一項支持烏克蘭持久和平的決議草案，捍衛烏克蘭的國際邊界，並對俄羅斯加劇襲擊平民和關鍵能源基礎設施表達關切。



路透社報導，聯合國大會星期二（2月24日）以107票贊成、12票反對、51票棄權的投票結果，通過支持烏克蘭的決議。

聯大此次投票被視為與烏克蘭展現團結的一次考驗。這項決議雖不具法律約束力，但具有政治分量。

投票結果顯示，俄羅斯、白羅斯、蘇丹投了反對票，中國和美國投棄權票。

由15個成員國組成的聯合國安全理事會在俄烏戰爭期間一直陷入僵局。由於俄羅斯擁有否決權，安理會無法就烏克蘭問題採取行動。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在隨後舉行的安理會會議上發表聲明說，俄烏戰爭仍然是「我們集體良心上的污點」，並再次呼籲立即停火。

在另一場聯合國活動，數十個國家包括法國、英國、加拿大、日本、秘魯，在日內瓦舉行的人權理事會會議期間齊聚一堂，同聲譴責俄羅斯的侵犯人權行為，重申對烏克蘭的支持。

挪威外交大臣艾德（Espen Barth Eide）在會上說：「俄羅斯在烏克蘭的所作所為，違反了聯合國的所有原則。聯合國所代表的一切都遭到踐踏。」

艾德最後以「榮耀歸於烏克蘭！」結束講話。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在基輔敦促盟友繼續提供支持。由於歐洲夥伴對制裁莫斯科的新一輪方案存在分歧，給俄烏戰爭周年紀念活動蒙上陰影。

