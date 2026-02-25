伊朗外長稱與美協議「觸手可及」　重申絕不會發展核武

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）2月24日表示，與美國達成協議以避免軍事衝突「觸手可及」，雙方將在日内瓦重啓會談。



阿拉格齊周二在社交媒體發文稱，雙方有「歷史性機會達成前所未有協議」，但前提是外交須被優先考慮。他重申伊朗「絕不會發展核武」，但堅持擁有和平利用核能的權利。

與此同時，德黑蘭多所大學在新學期爆發示威，學生重提全國性抗議口號；有學生焚燒伊朗伊斯蘭共和國國旗。政府發言人莫哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）首度回應，稱學生有權抗議，但國旗是「必須保護的紅線」。

2026年2月9日，德黑蘭街頭一輛摩托車熊熊燃燒。（視頻截圖）

美國近期在中東大規模增兵，航空母艦「亞伯拉罕·林肯號」（USS Abraham Lincoln）已部署至阿拉伯海，另一航母「傑拉爾德·福特號」（USS Gerald R. Ford）正經克里特島前往該區域。伊朗外長此前警告，任何攻擊均將被視為侵略。