特朗普今發表國情咨文　僅32%國民認可施政　關稅與伊朗成焦點

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）美東時間2月24日晚上9時（本港時間25日上午10時）將發表國情咨文（state of the union)。據美媒的最新民調顯示，只有32%的受訪者認為特朗普的施政重點正確。外界預料特朗普將利用這個機會，闡述他回歸白宮第一年取得的成就以及他未來的政策議程。由於今年11月將舉行中期大選，預計特朗普將回應如何舒緩生活成本等民生議題，亦大有機會藉此解釋其關稅政策和對伊朗局勢的看法。本文將梳理特朗普國情咨文的重點資訊。



甚麼是國情咨文？

國情咨文是美國總統發表的主題演講，總統在演講中闡述來年的施政重點，向美國民眾重點介紹其政績，並傳遞政治訊息。

美國憲法規定，總統「應不時向國會發表國情咨文，並建議國會考慮其認為必要和適宜的措施」。

自1790年喬治華盛頓（George Washington）總統發表首次國情咨文以來，兩百多年來，這項規定的解讀各不相同。

近數十年來，國情咨文已成為美國政治日程上的重要事件之一。國情咨文之後，反對黨將作出反駁。今年的反駁演說將由維珍尼亞州民主黨州長斯潘伯格（Abigail Spanberger）發表。

近年來，國情咨文也產生一些令人難忘的時刻。例如，2020年時任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在特朗普完成演說後，隨即當眾撕毀了特朗普的演說講稿。

國情咨文將於何時何地舉行？

演講定於美東時間24日晚上9時（本港時間25日上午10時）開始。

演講通常在華盛頓特區的國會大樓眾議院議事廳舉行。

2025年3月4日，華盛頓國會大廈，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在國會聯席會議上發表講話，副總統萬斯（JD Vance，中） 和眾議院議長約翰遜（Mike Johsnon，右）向特朗普鼓掌致意。（Reuters）

演講期間，坐在總統身後的是副總統萬斯（JD Vance），以及眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）。

國情咨文的只要議題是甚麼？

特朗普回歸白宮的第一年可謂風雲變幻，他所推行的政策導致美國民眾高度分裂，有時甚至在共和黨內也出現嚴重分歧。

2025年3月，特朗普的的上一次國會演說中，雖然與國情咨文類似，但嚴格來說並非國情咨文。特朗普談及烏克蘭戰爭、他吞併格陵蘭島的願望，以及「為所有人」減稅的承諾。

針對非法移民高調執法既是「政績」亦為人詬病

假如特朗普要講述過去一年的主要「政績」，針對非法移民的高調執法應該會被提及。在特朗普的領導下，非法越境進入南部邊境的人數已大幅下降。

特朗普過去一年專注於大規模驅逐非法移民出境，但他的一些做法亦引發了人們對監管的質疑。例如今年1月在明尼阿波利斯發生的事件，兩名美國公民被聯邦探員槍殺。

關稅案敗訴後 是否會導致開徵更多關稅？

特朗普的貿易政策也可能成為演說的焦點，最高法院2月20日裁定，特朗普引用一項僅在國家緊急狀態下才可使用的法律，在全球範圍內徵收關稅，此舉超越了他的權限。

在其關稅政策被推翻後，特朗普隨即向全球開徵10%的新關稅，該關稅已經生效，惟外界仍關注他是否會引用其他貿易法條款，開徵更多的關稅。

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行新聞發布會，此前最高法院裁定特朗普徵收關稅的行為超越了他的權限。（Reuters）

伊朗局勢與委內瑞拉軍事行動

其他議題可能包括特朗普促成海外停火所做的努力、美國與伊朗的緊張局勢，以及1月美軍強行擄走委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的事件。

2025年3月4日，特朗普在國會聯席會議上發表總統演講，時長1小時40分鐘，打破了前總統克林頓（Bill Clinton）保持的1小時28分鐘的紀錄，創下了總統在國會聯席會議上發表演講時間最長的紀錄。

能否打破在任總統總是輸掉中期選舉的厄運？

正如特朗普經常說的那樣，在任總統所在的政黨往往會在中期選舉中遭受挫敗。

據美媒公布的最新民調，只有32%的受訪者認為特朗普的施政重點正確，68%的受訪者認為他對國家最重要的議題關注不足。這是特朗普兩屆總統任期內，在這問題上支持率最低的一次。同時，61%的美國人認為特朗普的政策會把國家引向錯誤的方向，而持相反意見的只有38%。此外，特朗普在所有成年人中的支持率仍低迷，僅為36%。

當被問到最希望特朗普在國情咨文中談及的議題時，57%的受訪者選擇經濟和生活成本，這一比例是希望他關注其他任何議題（包括移民、民主現狀、醫療政策、犯罪或外交政策）的四倍多。半數民主黨人表示希望特朗普的演講涉及經濟議題，獨立人士中這一比例上升至56%，共和黨人中則高達65%。

2025年3月4日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在國會眾議院議事廳向國會聯席會議發表演說。（Getty）

一位來自新墨西哥州的共和黨受訪者寫道：「我認為人們選擇特朗普的部分原因是，他們在拜登（Joe Biden）執政期間飽受煎熬。我認為人們期望特朗普能給他們帶來一些緩解。」他還表示：「食品價格簡直高得離譜，所有東西都貴得嚇人，所以我認為他需要談談經濟，也需要談談他已經做了些甚麼。」