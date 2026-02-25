伊朗局勢｜以媒：美軍多架F-22戰鬥機已部署至以色列

伊朗緊張局勢升溫之際，以色列媒體2月24日報道，12架美軍F-22「猛禽」隱形戰機當日從英國起飛，除一架因技術故障返回基地外，其餘11架隨後飛抵以色列南部一處空軍基地。



《以色列時報》報道，該12架F-22戰機上周抵達英國，據指由於伴隨的加油機出現問題，在英國停留數日，至24日才自英國皇家空軍拉肯希斯（Lakenheath）基地起飛。不過，其中一架因技術故障折返，其餘則於24日稍後時間飛抵以色列。社交平台亦流傳畫面，顯示該批戰機從英國起飛。

報道指出，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正考慮是否對伊朗採取軍事行動，並持續向中東地區增加軍事部署。

以色列公共廣播公司同日報道，F-22戰鬥機可執行包括滲透敵方領空、摧毀防空系統和雷達等多項任務。美國今次部署可能是為以色列做準備，以便應對伊朗發動導彈襲擊。新華社援引以色列媒體稱，以色列與美國正保持密切協調，為美國與伊朗談判破裂做準備。

美伊新一輪談判26日將在瑞士日內瓦舉行，美國總統特朗普23日表示，他更希望能與伊朗達成協議，而不是發生戰爭。但如果不能達成協議，對伊朗來說將是「非常糟糕的一天」。 而伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）、副外長拉萬奇（Majid Takht Ravanchi）24日均表示，已準備盡快與美國達成協議。