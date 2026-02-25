伊朗外長：決心盡快與美國達成公平合理的協議

美國和伊朗預定2月26日舉行新一輪核談判，伊朗副外長拉萬奇（Majid Takht Ravanchi）24日表示，伊朗已做好與美方盡快達成協議的準備。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）同日也稱，與美國接近達成協議，但前提是外交優先。他表示，伊朗將決心在最短時間內達成一項公平合理的協議， 形容雙方擁有一個歷史性的機遇，可以達成一項前所未有的協議，解決共同關切議題，並實現共同利益。



拉萬奇當日受訪表示，伊朗將以真誠和善意進行日內瓦的談判，希望能夠得到美方的回應，「如果各方都有政治意願，我相信協議可以很快達成」。但他重申，如果伊朗遭到攻擊或侵略，將根據防禦計劃作出回應。他又形容，美國若對伊朗進行攻擊，將是一場真正的賭博。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）同日表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的首選始終是外交途徑，但如有必要，他也願意使用致命武力。

美國官員表示，新一輪會談定於26日在日內瓦舉行，特朗普的特使威特科夫（Steve Witkoff）和女婿庫什納（Jared Kushner）將代表與伊朗談判。

圖為2026年2月17日，伊朗德黑蘭街頭的，一份報紙的封面照片為美國總統特朗普（Donald Trump）。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

美國和伊朗曾於17日在日內瓦舉行第二輪間接談判。美伊官員在談判結束後均表示，盡管分歧仍存在，但談判較上一輪取得進展，雙方同意繼續接觸。與此同時，美國近期在中東地區大規模集結兵力。特朗普近日曾表示，他考慮對伊朗進行「有限軍事打擊」。