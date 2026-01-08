日本前首相菅直人患失智症　妻子：已不記得311大地震

日本前首相菅直人的夫人菅伸子1月4日向媒體透露，菅直人確診罹患失智症，目前為「需護理3級」狀態，對其任內處理的東日本大震災（311大地震）等重大事件記憶已失，正與家人在住所平靜度日。



據日媒FLASH報道，現年79歲的菅直人自2025年7月腳踝骨折住院後，認知功能明顯下降，日常生活需全面照護。其妻子坦言，今年適逢大地震15週年，雖有許多採訪請求，但菅直人「已經什麼都不記得了」。

2010年8月，日本時任首相菅直人舉行記者會（日本政府網站）

菅直人於2010年至2011年擔任日本首相，任內經歷日本311大地震、福島第一核電廠事故等事件，曾親赴東京電力公司阻止現場人員撤退，大地震事件重創其民望。

外交方面，菅直人在任期間曾拒絕參拜靖國神社，向韓國政府就二戰殖民歷史謝罪並歸還朝鮮文物。

菅伸子表示，選擇此時公開菅直人的病情，是認為「總有一天要公開」。目前菅直人已遠離公務，與家人共度晚年。