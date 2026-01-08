日本前首相菅直人患失智症 妻子：已不記得311大地震
撰文：韓學敏
出版：更新：
日本前首相菅直人的夫人菅伸子1月4日向媒體透露，菅直人確診罹患失智症，目前為「需護理3級」狀態，對其任內處理的東日本大震災（311大地震）等重大事件記憶已失，正與家人在住所平靜度日。
據日媒FLASH報道，現年79歲的菅直人自2025年7月腳踝骨折住院後，認知功能明顯下降，日常生活需全面照護。其妻子坦言，今年適逢大地震15週年，雖有許多採訪請求，但菅直人「已經什麼都不記得了」。
菅直人於2010年至2011年擔任日本首相，任內經歷日本311大地震、福島第一核電廠事故等事件，曾親赴東京電力公司阻止現場人員撤退，大地震事件重創其民望。
外交方面，菅直人在任期間曾拒絕參拜靖國神社，向韓國政府就二戰殖民歷史謝罪並歸還朝鮮文物。
菅伸子表示，選擇此時公開菅直人的病情，是認為「總有一天要公開」。目前菅直人已遠離公務，與家人共度晚年。
中國收緊對日出口管制 日本股市下跌 市場憂限制稀土影響將更廣韓國位列中國遊客元旦假期出境航班量第一 取代日本成最熱出境地日本濱岡核電廠抗震數據涉造假案續發酵 委員會煞停重啟事宜日本稱不排除擁有核潛艇可能 國防部：防止軍國主義借屍還魂