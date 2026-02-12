加拿大槍擊案｜警方稱疑犯先殺家人再闖校園行兇　卡尼哽咽籲團結

加拿大卑詩省Tumbler Ridge在2月10日發生校園槍擊案，造成包括疑犯在內9人死亡。警方翌日公布案情，稱18歲變性女子疑犯Jesse Van Rootselaar先在家中槍殺2名家人，隨後再前往校園犯案。總理卡尼（Mark Carney）同日發表講話時一度哽咽，呼籲國家團結一致，並宣布全國下半旗一周。



路透社及加拿大廣播公司（CBC）報道，加拿大卑詩省皇家騎警（RCMP）副總監麥克唐納（Dwayne McDonald）周三進一步公開案發經過以及疑犯的身份背景。

麥克唐納表示，疑犯當日先是在家中殺害了她39歲的母親和11歲的繼弟，隨後再前往學校，槍殺了一名39歲的女老師、兩名分別是12歲及13歲的男學生及三名12歲女學生。

麥克唐納指，警方在接到報警電話兩分鐘後到達現場，警員隨即與疑犯爆發槍戰。他們其後發現疑犯的屍體，身上有相信是自殺造成的傷口。警方認為疑犯是單獨犯案，且未有資訊表明其有特定目標，暫未知犯案動機。

對於這宗悲劇，卡尼11日稍早接受記者採訪時稱，現在正是加拿大人須團結一致的時候。他強調：「我們會渡過難關，我們會從中吸取教訓。」他表示，加拿國會和全國各地的聯邦大樓所有旗幟未來一週都將下半旗。

另外，卡尼提到英國、法國、挪威、印度在內的多個國家領導人以及英國國王查理斯三世（King Charles III）已直接與他聯繫表示慰問，並表達了團結和同情。