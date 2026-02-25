特朗普國情咨文演說　誇讚老婆梅拉尼婭「超級電影明星」

據《紐約時報》報道，當地時間2月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在國會發表其第二任期的首份國情咨文演說時，突然誇起了自己的老婆梅拉尼婭（Melania Trump，又譯梅蘭妮亞），並將其稱為「電影明星」。



「沒人比我們出色的第一夫人更關心保護美國的年輕人了，」特朗普說道，「現在，她還成了電影明星，超級電影明星。」

隨後特朗普又誇讚了在梅拉尼婭過去一年在青年和人工智慧領域所採取的各項舉措，並戲稱：「她得到的跨黨派支持比我多得多，我可一點都沒有。」

當地時間1月30日，紀錄片《梅拉尼婭》上映，該片採用跟拍形式，紀錄梅拉尼婭在特朗普出席2025年總統就職典禮前20天內的工作與生活，該片由梅拉尼婭本人擔任製片。

特朗普夫婦和一眾保守派名人出席了當地時間1月29日晚在首都華盛頓舉行的首映禮。特朗普在首映禮上誇讚該片是「一部現代版白宮歷史」，「人們會很喜歡這部電影」。

美國總統特朗普與第一夫人梅拉尼婭於2026年1月29日在美國華盛頓特區約翰·F·甘迺迪表演藝術中心出席紀錄片《梅蘭妮亞》首映禮。（Reuters）

據悉，亞馬遜（Amazon）公司以4000萬美元的高價從特朗普的製片公司購得《梅拉尼婭》的版權，比出價第二高的迪士尼高出約2600萬美元。影片上映期間，亞馬遜又投入3500萬美元進行宣發和行銷，使其成為有史以來最昂貴的紀錄片。

《梅拉尼婭》的製作預算尚未公開，但通常這類短期跟拍紀錄片的製作成本不到500萬美元。而3500萬美元的行銷費用，是其他一些高關注度紀錄片的10倍。

報道指出，這一切讓荷里活不少人質疑：亞馬遜投入天價力推這部影片，可能只是為了討好特朗普。

《綜藝》雜誌的格萊伯曼（Owen Gleiberman）對該片評論稱，這部紀錄片「過於刻意策劃、粉飾和操控，幾乎連一檔毫無廉恥的商業廣告片水準都達不到」。《帝國》雜誌影評人托馬斯（William Thomas）則稱其為「對美國現政府諂媚逢迎、極盡吹捧的畫像，披著低俗花哨的真人秀外衣」。

美國總統特朗普（Donald Trump）妻子、第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）2026年1月24日在白宮東廳舉行同名紀錄片《梅拉尼婭》的私人放映會，傳奇拳王泰臣（Mike Tyson）、蘋果公司（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）、知名晶片公司AMD行政總裁蘇姿丰（Lisa Su）等均前來捧場。（X@MELANIATRUMP）

票房統計數據顯示，儘管上映前三天的首映票房尚可，但《梅拉尼婭》在上映一周後票房迅速疲軟，截至當地時間2月23日，該片在北美票房僅為1616.32萬美元（約1.2億港元）。該片的海外票房同樣慘淡，截至23日共27.92萬美元（約217萬港元），僅佔總票房的1.7%。

美國獨立娛樂新聞網站「Showbiz411」當地時間22日評論表示，《梅拉尼婭》已從美國所有主要城市撤檔，僅在少數郊區影院放映，「也許只是為了糊弄真正的梅拉尼婭、保住面子，該片仍在佛羅里達州的棕櫚灘花園放映，邁阿密也還剩幾場每日一場的放映。」

「這部『廣告片』的熱度已經徹底涼了。無論之前數據如何造假，現在戲也演完了。亞馬遜在這部爛片上砸了7500萬美元，結果血本無歸。但貝索斯根本不在乎：他已經付給特朗普家族4000萬美元，換來了未來商業合作想要的東西。」文章寫道。

本文獲《觀察者網》授權轉載

