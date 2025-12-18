美國第一夫人梅拉尼婭電影預告片公布　見證特朗普重返白宮｜有片

美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的亞馬遜紀錄電影公布首支預告片，她在出席丈夫特朗普（Donald Trump，又譯川普）的總統就職儀式時面對鏡頭，用四個字總結特朗普的第二個任期：「再來一次。」



這部名為《梅拉尼婭》（Melania）的紀錄電影定於2026年1月30日在全球影院首映，隨後推出三集配套系列節目，並在亞馬遜Prime Video平台上線。

影片記錄梅拉尼婭參加美國總統特朗普今年1月20日就職儀式的場景。她本人擔任主演以及執行製片人。

據報道，亞馬遜為這部電影支付約4000萬美元（約31124萬港元）版權費。《華爾街日報》披露，梅拉尼婭將獲得其中70%的分成，這一數字引發批評者質疑。

亞馬遜MGM承諾，這部紀錄片會提供「史無前例的獨家視角」，完整記錄特朗普就職儀式前20天的幕後故事，涵蓋權力交接籌備和閉門會議，乃至舞台之外的真實瞬間。

梅拉尼婭在預告片中身着各種款式的服飾，在白宮和佛羅里達莊園中穿梭，同時介入特朗普的演講排練環節，進行措辭潤色。

特朗普練習「和平締造者」這一自我稱號時，她插話道：「是『和平締造者與團結者』。」

預告片中的一段對話，引發外界對這對夫婦關係狀態的猜測。梅拉尼婭致電稱讚丈夫的演講，但被問及是否看過演講時，她回答：「我沒看……等新聞播出來再看。」

2025年1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在美國華盛頓首都參加就職典禮。（Reuters）

亞馬遜宣稱，這部影片是一部「獨家影像」，記錄關鍵會議與私密對話，提供關於梅拉尼婭的「罕見視角」，展現這名重返公眾視野的斯洛文尼亞裔美國前模特的「私人世界」。

《梅拉尼婭》由拉特納（Brett Ratner）執導。這是自2017年多名女性指控他性行為不端以來，他執導的首部重要作品。他否認這些指控。

本文獲《聯合早報》授權轉載

