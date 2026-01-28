梅拉尼婭紀錄片30日全球上映　Tim Cook為白宮私人放映會座上賓

美國總統特朗普（Donald Trump）妻子、第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）同名紀錄片《梅拉尼婭》1月30日全球上映。24日，白宮東廳舉行《梅拉尼婭》的私人放映會，傳奇拳王泰臣（Mike Tyson）、蘋果公司（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）、知名晶片公司AMD行政總裁蘇姿丰（Lisa Su）等均前來捧場。



權威電影雜誌《The Hollywood Reporter》報道，這部由亞馬遜資助、備受爭議的紀錄片講述梅拉尼婭從特朗普2025年總統競選到就職典禮這20天的生活。

儘管遭受批評，梅拉尼婭似乎對這次活動感到滿意，在X上稱：「我們的個人故事經久不衰，提醒着我們對彼此的共同責任。很榮幸能夠推出我的新電影， 梅拉尼婭在其全球發布之前。 」

這場未做任何宣傳或推廣的盛大晚宴吸引約70名貴賓，除了上述人士，約旦王后拉尼婭（Queen Rania）、紐約證券交易所總裁Lynn Martin、《梅拉尼婭》導演Brett Ratner的母親Marsha Presman、社會名流兼菲亞特女繼承人Azzi Agnelli、美國企業家兼作家Tony Robbins、紐約設計師Adam Lippes和攝影師Ellen von Unwerth等亦為座上賓。

美國總統特朗普（Donald Trump）妻子、第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）2026年1月24日在白宮東廳舉行同名紀錄片《梅拉尼婭》的私人放映會，傳奇拳王泰臣（Mike Tyson）、蘋果公司（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）、知名晶片公司AMD行政總裁蘇姿丰（Lisa Su）等均前來捧場。（X@MELANIATRUMP）

特朗普與梅拉尼婭的兒子巴倫（Barron Trump）亦有出席母親的紀錄片放映會。